La Eforie Nord, se dă startul Campionatelor Naţionale de oină pe plajă pentru junioare

Începând de marţi, 2 august, şi până joi, 4 august, pe plaja din Eforie Nord, vor avea loc întrecerile Campionatelor Naţionale de oină pe plajă, competiţie rezervată junioarelor I, II şi III.Competiţia este organizată de către Federaţia Română de Oină, în parteneriat cu Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa.La start se vor alinia nu mai puţin de 13 echipe: patru la junioare I (ACS Galicea Mare, AS Avântul Frasin, CS Dacia Mioveni 2012, CSM Râmnicu Sărat), cinci la junioare II (CS Biruinţa Gherăeşti, CS Dacia Mioveni 2012, AS Avântul Frasin, ACS Galicea Mare, CSM Râmnicu Sărat) şi patru la junioare III (ACS Galicea Mare, CS Biruinţa Gherăeşti, CSM Râmnicu Sărat şi AS Avântul Frasin).XXXOina a devenit parte din proiectul Hercules! Federaţia Română de Oină îi invită pe toţi copiii să descopere tainele sportului nostru naţional.Participanţii vor primi tricouri, şepci, diplome şi medalii din partea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa şi a Ministerului Sportului.Cu această ocazie, vor fi realizate şi selecţii pentru echipe de juniori care se vor constitui la nivelul Constanţei.Acţiunile vor avea loc, în perioada 3-7 august, între orele 9.00 şi 11.00, pe plaja din Eforie Nord.XXXOina este prezentă şi la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti.Ca şi în anii precedenţi, oina este una dintre activităţile care se desfăşoară în cadrul proiectului derulat la Muzeul Satului, proiect intitulat sugestiv „Vara pe uliţă”.„Cu această ocazie, copii pot afla informaţii legate de sportul nostru naţional, fiind iniţiaţi în practicarea sa. Printre vizitatori, s-au aflat şi copiii Şcolii Gimnaziale nr. 112 din Bucureşti, însoţiţi de profesoara Ioana Nedelcu, cărora le mulţumim pentru implicarea în promovarea sportului nostru naţional”, a transmis preşedintele Federaţiei Române de Oină, constănţeanul Nicolae Dobre.Foto: Facebook / Federaţia Română de Oină