Debut perfect de stagiune! Frontiera Tomis Constanţa a cucerit Cupa Regelui la oină

Sezonul de oină s-a deschis într-un mod cât se poate de fericit. Sportul nostru naţional a îmbrăcat haine de sărbătoare, iar la primul eveniment de anvergură al anului, s-a înregistrat un record de asistenţă. Ca de obicei, Frontiera Tomis Constanţa a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului!Echipa masculină ACS Frontiera Tomis Constanţa şi formaţia feminină CS Progresul Băileşti au cucerit Cupa Regelui, respectiv Cupa Reginei la oină, ambele competiţii fiind găzduite de stadionul „Arcul de Triumf” din Bucureşti.Campioană naţională en-titre, Frontiera Tomis s-a impus, cu scorul de 16-12, în faţa vicecampioanei Biruinţa Gherăeşti (Neamţ), intrând astfel în posesia trofeului celei de-a noua ediţii a Cupei Regelui.Competiţia feminină intitulată Cupa Reginei, ajunsă la cea de-a treia ediţie, a revenit Progresului Băileşti, campioana naţională din 2021 învingând-o, cu scorul de 5-2, pe vicecampioana Dacia Mioveni.La evenimentul de pe stadionul „Arcul de Triumf”, au asistat din tribună mai mult de 1.000 de spectatori, dintre care peste 100 de copii, un veritabil record în sportul nostru naţional. Nu au lipsit nici invitaţii de seamă, precum Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, împreună cu Principele Radu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, sau fosta mare campioană olimpică la canotaj Liliana Gafencu.În deschiderea competiţiei, îndrăgitul interpret de muzică populară Gheorghe Turda, care este şi preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Oină, a interpretat Imnul Naţional, după care s-a cântat imnul Casei Regale a României.Conducerea Federaţia Română de Oină, for aflat sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei, a anunţat că banii obţinuţi din biletele de intrare vor fi folosiţi în scopuri umanitare, urmând a fi donaţi refugiaţilor ucraineni.XXX2022 este un an special pentru jocul de oină: se împlinesc 110 ani de la publicarea integrală a regulamentului jocului în Monitorul Oficial al României!Fiecare regiune din ţară avea elemente asemănătoare în regulile de joc, iar armonizarea acestor reguli a fost realizată de către şase profesori de educaţie fizică, numiţi chiar de Spiru Haret, la acea oră ministrul al Instrucţiunii Publice.Acţiunea sa a dus la apariţia primului regulament oficial al jocului de oină, regulament care a apărut în 1898.În „15 Maiu 1912”, Decretul regal nr. 2847, semnat de Carol I, era cel ce aproba Regulamentul Jocului „Oina”, care a fost publicat ulterior în Monitorul Oficial al României nr. 49 din 3 iunie 1912.Foto: Facebook / Federaţia Română de Oină