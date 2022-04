Luptătoarea Andreea Beatrice Ana, medaliată cu aur la Campionatele Europene de seniori

Luptătoarea constănţeană Andreea Beatrice Ana (21 ani), sportivă formată la Clubul Sportiv Mangalia, sub îndrumarea antrenorului Marian Oancea, a cucerit, în premieră pentru luptele feminine româneşti, medalia de aur la Campionatele Europene găzduite de capitala Ungariei, Budapesta.În limitele categoriei 55 kg, constănţeanca a avut un parcurs perfect, învingându-le pe Anastasia Blayvas (Germania), în sferturi, apoi pe Mariana Drăguţan (Republica Moldova), în semifinale, pentru ca, în ultimul act, să treacă (7-5) de ucraineanca Oleksandra Homeneţ, făcând astfel ca imnul României să răsune în sala din Budapesta.Un aur istoric, la o lună distanţă de titlul continental obţinut de Andreea la U23. Ea mai avea în palmares două medalii de bronz la Europenele de seniori, la Bucureşti în 2019 şi Varşovia în 2021.„Felicitări, Andreea! Felicitări antrenorilor şi staff-ului tehnic, precum şi antrenorilor care au contribuit la descoperirea şi pregătirea ei!”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Lupte.La lotul naţional, Andreea Ana se pregăteşte sub comanda antrenorilor Nikolai Stoyanov şi Adina Popescu.La rândul său, Alina Vuc (28 ani) a adus României o altă medalie, bronzul categoriei 50 kg, după ce a învins-o în meciul decisiv pe Lisa Ersel, din Germania. A fost o finală câştigată rapid la tuş, în chiar primul minut.În sferturi, românca se impusese în faţa italiencei Emanuela Liuzzi, dar a pierdut apoi semifinala cu Evin Demirhan Yavuz, din Turcia.Aflată la cea de-a patra medalie la Europenele de seniori, după cele două de argint câştigate în 2016 la Riga şi 2018 la Kaspiisk şi cea de bronz obţinută în 2017 la Novi Sad, Alina Vuc devine astfel cea mai medaliată luptătoare a României la competiţiile de seniori.Tot la Europenele de la Budapesta, mai luptă pentru bronz Kriszta Incze, la categoria 65 kg, adversară fiindu-i Sofiya Hristova Georgieva (Bulgaria), şi Alexandra Anghel, care, la categoria 72 kg, întâlneşte tot o bulgăroaică, pe Yuliana Vasileva Yaneva. În schimb, la categoria 76 kg, Cătălina Axente a pierdut bronzul în ultimele secunde ale luptei.XXXÎntrecerile continuă la Campionatul European de la Budapesta, la secţiunea lupte greco-romane, unde România are şase sportivi în competiţie: Răzvan Arnăut (60 kg), de la CS Farul Constanţa, Mihai Denis (55 kg), Mihai Mihuţ (67 kg), Ilie Cojocari (77 kg), Nicu Ojog (87 kg) şi Alin Alexuc (130 kg). Antrenori: Petre Cărare şi Georgian Carpen.Foto: Facebook / Federaţia Română de Lupte