Constănţeanca Andreea Ana continuă bătălia pentru titlul continental

Zi memorabilă, miercuri, 30 martie, pentru luptătorii români participanţi la Campionatul European de seniori găzduit de capitala Ungariei, Budapesta. Tricolorii au predat o lecţie de ambiţie şi perseverenţă, reuşind o calificare în finală şi alte trei calificări în semifinale.Una dintre semifinaliste este luptătoarea constănţeană Andreea Beatrice Ana, sportivă formată la CS Mangalia, sub îndrumarea antrenorului Marian Oancea. În limitele categoriei 50 kg, ea o are drept adversară, în penultimul act, pe Mariana Drăguţan, din Republica Moldova.Tot la lupte feminine, în semifinale, la categoria 50 kg, Alina Vuc o înfruntă pe turcoaica Evin Demirhan Yavuz, iar la categoria 76 kg, Cătălina Axente va căuta să o pună cu umerii pe saltea pe estoniana Epp Maee. Antrenorii lotului feminin sunt Nikolai Stoyanov şi Adina Popescu.La lupte libere, în finala pentru bronz, la categoria 74 kg, Zurab Kapraev (antrenor Yusup Abdusalomov) are o misiune dificilă, în compania lui Turan Bayramov, din Azerbaidjan.Foto: Facebook / Federaţia Română de Lupte