Ministrul Muncii, inspecţie la românii care lucrează în străinătate

Românii care muncesc în alte ţări ar trebui să lucreze pe bază de contract de muncă pentru a le fi respectate drepturile, pentru a beneficia de îngrijiri medicale şi pentru a avea o pensie asigurată. Este semnalul tras de ministrul Muncii, Marius Budăi, după o vizită în Austria, potrivit Antena3 "Încă de la vizita din Germania, am început să mă întâlnesc cu românii care lucrează în statele membre ale Uniunii Europene şi nu numai.Vor continua aceste vizite. Închei astăzi o vizită în Austria, unde m-am întâlnit cu autoritățile, cu reprezentanţii sindicatelor, cu lucrătorii români din domeniul forestier, dar şi cu româncele îngrijitoare. Am descoperit unele probleme pe care vrem sa le îmbunătățim.Au fost unele accidente de muncă în domeniul forestier, am stabilit să îmbunătățim instructajul de securitate şi sănătate în muncă, să fie mai des şi atent făcut.Am descoperit neclarități la îngrijitoare care nu lucrează cu contract de muncă şi care nu vor beneficia de o pensie. Le-am clarificat şi le-am spus că voi veni aici de câte ori este nevoie. Am stabilit un contact direct cu dumnealor, am înfiinţat un post de atașat de muncă şi aici în Austria", a declarat Marius Budăi