Olimpism / Burse lunare, în valoare de 1.500 dolari, pentru David Popovici, Cătălin Chirilă și Vlad Dascălu

Sportivii români David Popovici - înot, Cătălin Chirilă - canoe și Vlad Dascălu - ciclism sunt beneficiarii burselor olimpice oferite pentru pregătirea Jocurilor Olimpice Paris 2024. Bursele, în valoare de 1.500 dolari, se acordă lunar până în iulie 2024 și sunt atribuite sportivilor prin intermediul Solidarității Olimpice, informează Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.Contractele tripartite au fost semnate, joi, 14 aprilie, la Casa Olimpică, în prezența președintelui COSR, Mihai Covaliu, a secretarului general George Boroi și a reprezentanților celor trei federații naționale: Florin Popescu - vicepreședinte FR de Kaiac-Canoe, Alexandru Ciocan - președinte FR de Ciclism și Matei Giurcăneanu - secretar general FRde Natație și Pentatlon Modern.„Drumul spre Paris a început, dar pandemia a făcut să nu ne dăm seama că de fapt a trecut deja un an din pregătirea acestor Jocuri. Acum suntem concentraţi pe tot ceea ce înseamnă evaluare, susţinere, pregătire şi solidaritate.COSR, prin Comitetul Internațional Olimpic și Solidaritatea Olimpică, susţine sportivii, antrenorii şi tot ceea ce înseamnă staff tehnic pentru pregătirea în condiţii optime a participării la Jocurile Olimpice. Mă bucur că azi îi avem aici pe cei trei muschetari David Popovici, Vlad Dascălu şi Cătălin Chirilă, sportivi care au participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu rezultate foarte bune. David Popovici a fost la o unghie de medalia de bronz, Cătălin Chirilă la un ciot de barcă de medalie, iar Vlad Dascălu a venit la o pedală de podium. Sunt trei sportivi în care ne punem încrederea totală, sută la sută şi azi parafăm cu ei acest contract tripartit, împreună federaţie, sportivi şi COSR. Vă doresc să visați la medalia olimpică şi să faceţi tot ce depinde de voi pentru a urca pe podium la Paris”, a declarat preşedintele COSR, Mihai Covaliu.Cei trei sportivi au mulțumit celor ce le sunt alături, au punctat importanța echipei din spatele lor și au promis că vor lupta pentru visul lor.„La mine e foarte simplu, ştiu că nu aş fi putut ajunge aici fără oameni care să mă susţină. Mă bucur extrem de tare că am oamenii potriviţi lângă mine. Şi vreau să le mulţumesc că sunt atât de puternic şi că mă susţin în drumul meu către Jocurile de la Paris şi nu numai, pentru că avem planuri măreţe”, a declarat David Popovici.În vârstă de 17 ani, înotătorul antrenat de Adrian Rădulescu a ocupat locul patru la JO Tokyo 2020.„Jocurile de la Tokyo au reprezentat prima mea experienţă, chiar dacă am încheiat pe locul şapte, am fost destul de aproape, la câteva secunde. Dar sper ca la Paris să pot lupta pentru o medalie cât mai strălucitoare”, a promis Vlad Dascălu.În vârstă de 24 de ani, ocupantul locului şapte la JO Tokyo 2020 este antrenat de Gadepa Paulo De la Fuente.„La Jocurile Olimpice de la Tokyo am învăţat multe lecţii. Fiind destul de tânăr, participarea de acolo a fost o rampă de lansare foarte bună şi pot promite că voi face tot ce îmi stă în puteri să urc pe o treaptă cât mai înaltă a podiumului olimpic. Acesta este visul meu de când m-am apucat de acest sport şi nu mă împiedică nimic să lupt pentru el”, a spus hotărât Cătălin Chirilă.În vârstă de 23 ani, Chirilă a ocupat locul cinci la JO Tokyo 2020, fiind antrenat de Florin Popescu.CIO a mărit bugetul alocat Solidarității Olimpice pentru ciclul olimpic 2021-2024 la 590 milioane de dolari.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român