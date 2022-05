Olimpism / Mihai Covaliu: „Sportul înseamnă educație și fiecare părinte își dorește acest lucru pentru copilul său”

Comitetul Olimpic și Sportiv Român, alături de Liceul Teoretic „Dante Aligheri”, a lansat, luni, 23 mai, proiectul „Sporturi și Jocuri” inspirat de „Sportul se Joacă”. Evenimentul s-a desfășurat pe terenul de sport al Liceului Teoretic „Dante Aligheri” din București și a fost onorat de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu. Invitați la acest eveniment au fost Carmen Tocală, președintele Federaţiei Române de Baschet, și Cristian Romanescu, președintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, informează Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.Peste 400 de copii din clasele primare au participat la eveniment și s-au putut juca alături de campioni ai sportului românesc: Ana Maria Brânză - scrimă, Marius Urzică - gimnastică, Andreea Chițu - judo, Anca Șipoș - baschet, Ancuța Stoenescu - baschet, Alin Badea - scrimă și Ștefan Gheorghiță - lupte. Aceștia au intrat în jocul copiilor și au răspuns provocărilor, cei mici au fost dornici să afle cât mai multe despre disciplinele pe care le-au practicat campionii.În jocul acesta a intrat și Mihai Covaliu, campion olimpic, mondial și european la sabie.„Puterea exemplului și apropierea aceasta a campionilor pot să inspire și să motiveze copiii să facă sport. Odată descoperită lumea minunată a sportului, disciplinele olimpice, toți vor avea șansa de a alege ce îi atrage cel mai mult, ce li se potrivește și ce vor să practice mai departe.Un copil își poate convinge apoi părintele să îl ducă la sport. Sportul înseamnă educație și fiecare părinte își dorește acest lucru pentru copilul său. Mă bucur că împreună cu toți campionii am putut să fim alături de acești copii și sper să-i atragem spre sport. Aceste acțiuni vor continua și la alte școli!”, a declarat Mihai Covaliu.Proiectul „Sporturi și Jocuri” are ca scop alfabetizarea copiilor în limbajul sporturilor olimpice, creșterea interesului pentru practicarea activității sportive și promovarea valorilor olimpice în rândul copiilor.Proiectul este inițiat de Ana Maria Brânză și psihologul Alina Gherghișan și organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.Lansarea acestui proiect face parte din seria de activități sportive, educative și culturale reunite sub titulatura de „Luna Olimpică”, desfășurate între 23 mai și 23 iunie, organizate de către Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, prin Academia Olimpică Română, la nivelul celor 48 de filiale județene.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român