Patru constănţence, în cantonament cu lotul de junioare al României, la Izvorani

Componenţii lotului naţional de tenis de masă-juniori al României, care vor participa la ediţia de anul acesta a Campionatului European, se află, în această perioadă, în cantonament la Izvorani, alături de alţi juniori, seniori şi antrenori. Iar constănţenii sunt prezenţi la datorie!Timp de o săptămână şi jumătate, juniorii români fac ultimele pregătiri şi pun la punct ultimele detalii, alături de antrenori şi alţi sportivi experimentaţi, în cantonamentul din Izvorani, care se va încheia luni, 4 iulie. Stagiul premergător Campionatului European este extrem de important, tehnicienii căutând metodele cele mai eficiente pentru a-şi ţine „în priză” sportivii.Lotul României pentru Campionatul European 2022 are următoarea componenţă: junioare I (U19): Elena Zaharia, Andreea Teglaş, de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) „Nicolae Rotaru” Constanţa, Camelia Mitrofan, de la CS Farul Constanţa, Ioana Sîngeorzan, Evelyn Ungvari; junioare II (U15): Bianca Mei-Roşu, de la LPS Constanţa, Andreea Jifcu, Alesia Sferlea, Cristina Sîngeorzan; juniori I (U19): Darius Movileanu, Iulian Chiriţă, Eduard Ionescu, Andrei Istrate, Dragoş Bujor; juniori II (U15): Rareş Cueşdean, Luca Oprea, Robert Podar, Robert Istrate.Colectivul tehnic este format din următorii antrenori: Anamaria Sebe, Elena Sebe, Viorel Filimon, de la LPS Constanţa, Mihaela Şteff, Alexandru Dincă şi Bogdan Albescu - feminin, Mădălin Ionaşcu, Emilian Bulbuc - masculin.Ediţia de anul acesta a Campionatului European va fi găzduită de capitala Serbiei, Belgrad, în perioada 6-15 iulie. România aspiră la medalii atât în probele pe echipe, programate între 6 şi 10 iulie, cât şi în cele individuale (11-15 iulie).Echipele României şi-au aflat şi primele adversare, din faza grupelor. Astfel, în urma tragerii la sorţi, la junioare U19, România a fost repartizată în Grupa A, alături de reprezentativele Suediei, Ucrainei şi Republicii Moldova, în timp ce, la junioare U15, tot în cadrul Grupei A, România va înfrunta Ungaria, Slovacia şi Slovenia.Tricolorii U19, în Grupa A, vor da piept cu Germania, Elveţia şi Suedia, iar tricolorii U15, tot în Grupa A, vor juca cu Franţa, Spania şi Belgia.La ultima ediţie a Europenelor, echipa feminină U19 şi Bianca Mei-Roşu, la dublu feminin U15, au cucerit titlul continental.XXXJucătoarea constănţeană de tenis de masă Elizabeta Samara a trecut cu bine peste intervenţia chirurgicală la care a fost supusă şi continuă pregătirea pentru a reveni în formă maximă. Sportiva face recuperare cu ajutorul unui aparat unic în România, pentru a juca la următorul Campionat European, din august, unde are de apărat bronzul obţinut anul trecut, la Varşovia.„Mă ajută foarte mult, recuperarea merge bine, sunt sigură că voi fi aptă la Munchen. La patru luni distanţă de la operaţia de menisc, am luat aurul, aşa sper să se întâmple şi acum. Îmi doresc să produc o surpriză, având în vedere situaţia dată, şi să aduc o medalie pentru România. Ar fi ceva de vis”, a declarat Elizabeta Samara.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis de Masă