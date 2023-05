Probleme mari cu biletele la meciul Farul-FCSB. „Din păcate avem un stadion mic”

Președintele celor de la FCV Farul, Gică Popescu, a comentat situația biletelor de la „finala” Superligii, cu FCSB. Farul o întâlnește pe FCSB, duminică, în penultima etapă, iar președintele constănțenilor, Gică Popescu, a lămurit problema biletelor.Conducerea „marinarilor” a luat hotărârea de a nu scoate la vânzare bilete pentru această partidă crucială, fapt care i-a înfuriat pe suporterii vicecampioanei. Arena din Ovidiu este una „de buzunar”, cu o capacitate totală de numai 4.500 de locuri, iar cererea de tichete de acces la această partidă este una uriașă.Astfel, pentru a nu risca să se trezească în situația în care tribunele să fie populate de susținători ai oaspeților, care sunt extrem de iubiți în județul Constanța, oficialii clubului Farului Constanța au hotărât să nu scoată la vânzare niciun bilet. Gruparea condusă de Gigi Becali va primi 250 de tichete, atât cât reprezintă 5 procente din capacitatea totală, 2.000 vor merge spre propriii abonați, iar restul vor fi împărțite susținătorilor liderului din Superliga, atât direct, cât și prin intermediul șefilor galeriei.Președintele clubului, Gică Popescu, a confirmat că s-a luat această măsură deoarece se dorește ca tribunele să fie populate de suporteri ai gazdelor, astfel încât jucătorii lui Gică Hagi să beneficieze cu adevărat de avantajul terenului propriu.„Din păcate, avem un stadion de doar 4.500 de locuri. Sunt convins că, dacă am fi avut un stadion de 30.000 de locuri, ar fi fost plin la acest joc. De aceea ne dorim cât mai repede cu putinţă ca stadionul de la Constanţa să fie construit cât mai repede. Cererea este una incredibilă şi am încercat să facem lucrurile de aşa manieră încât să avem cât mai mulţi suporteri farişti în stadion”, a declarat Gică Popescu, potrivit Orange Sport.Farul primește vizita lui FCSB în penultima etapă a sezonului, într-o partidă decisivă în lupta pentru titlu. Vicepreședintele constănțenilor, Tiberiu Curt, spune că cererea de bilete pentru acest meci a fost una uriașă.„Am avut cerere cât pentru două stadioane și jumătate. Am mai avut meciuri cu cerere mare. Am decis să distribuim biletele în cadrul clubului. Adică prioritate are clubul, jucătorii, echipa și cei care au abonament. Nu exista tichet cu titlu gratuit. Toată lumea o să plătească. Problema noastră mare e că stadionul are doar 4500 de locuri, dintre care 2500 sunt abonați. Mai rămân doar 1000, un cerc foarte restrâns. Procedăm exact cum am făcut și cu Rapidul (n.r cu suporterii FCSB-ului). FCSB o să aibă 250 de bilete. E o stare optimistă, vrem să arătăm că am fost cea mai bună echipă a campionatului și să câștigăm în fața suporterilor”, a declarat Tiberiu Curt, potrivit Digi Sport. Farul – FCSB se joacă duminică, de la ora 21:00.