Radiografia Ligii a Patra constănţene. Axiopolis Cernavodă, lider detaşat. Viitorul Cobadin se bazează pe tineri

mi-am schimbat decizia. I-am chemat pe Mihai Langu şi Costel Mergeani (n.r. un alt fotbalist important al echipei), dar au refuzat. Copiii care joacă acum îşi văd de ceea ce au de făcut. Joacă pe prime, acasă 100 de lei, în deplasare 200 de lei şi au şi 400 de lei, care reprezintă indemnizaţia lunară. Aceşti fotbalişti care au plecat nu au fost legitimaţi la club nicio secundă. Ei au făcut parte din Asociaţia Sportivă Viitorul Cobadin. Acum, noi suntem club sportiv. Sunt două entităţi diferite”, a declarat Petrică Chicheluş.



„Dragoste cu sila nu se poate”



Echipa „Cuget Liber“ a luat legătura şi cu căpitanul formaţiei din Cobadin, Mihai Langu, care ne-a povestit versiunea sa.



„Este adevărat. Eu nu mai fac parte din acest proiect. Dragoste cu sila nu se poate. Există unii oameni care au vrut să ne îndepărteze. Şi au reuşit. Nu este vorba despre acea masă care nu a fost plătită. Acesta a fost doar un motiv. Pe tatăl meu (n.r. Ionel Langu, antrenorul echipei) voiau demult să îl îndepărteze. Dacă tu, care eşti conucătorul echipei, eşti în stare să renunţi la antrenor şi la cel mai experimentat jucător, eu nu mai zic nimic. Eram un nucleu frumos. Eram uniţi, însă s-a dovedit că cineva nu ne-a mai vrut acolo. Viceprimarul şi cu managerul echipei au venit la un meci să ne dea afară din stadion. Noi stăteam în tribune. Păi cum să fim noi daţi afară din stadion? Cine a muncit acolo zi de zi? Vă spun eu: noi. Nu a muncit nimeni altcineva, decât noi. Eu nu am nimic personal cu nimeni, dar mie îmi plac oamenii care au caracter şi sunt bărbaţi. Nu cei care se poartă mişeleşte. În rest, să auzim numai de bine. Le urez succes”, a declarat Mihai Langu.





Printre alţii, din cadrul echipei au plecat antrenorul Ionel Langu, căpitanul echipei, Mihai Langu şi unii jucători experimentaţi cum ar fi Costel Mergeani, Dumitru Anuţa, Alexandru Fântânaru, dar şi alţii. Echipa este antrenată în prezent de Petre Gîscă şi manageriată de Petrică Chicheluş. AS Viitorul Cobadin se află pe locul 10 în Liga a Patra, cu 27 de puncte.





„Eu nu am ce să zic. Aparent, ei s-au supărat că nu le-am plătit o masă după un meci. La un meci cu formaţia din Topraisar nu au vrut să mai intre în teren. După meciul cu 2 Mai, Ionel Langu şi-a dat demisia. Băieţii voiau să îl chem înapoi. Hotărâsem atunci ca Mihai Langu, căpitanul echipei, să preia conducerea echipei în tandem cu actualul antrenor, Petre Gîscă. Am vorbit cu Mihai până în ziua meciului cu CSO Ovidiu, iar cu câteva minute înainte de start au plecat în tribună. Din acel moment am jucat doar cu copiii. Unii au vrut să se întoarcă, dar eu nu