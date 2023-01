Sportivii din Constanţa au petrecut de Revelion. Iată cum s-au simţit aceştia

„Vin către voi cu o urare specială, menită să vă transmită aprecierea şi respectul pe care vi-l port. Să ne revedem cu forţe proaspete şi în 2023 şi să avem un An Nou excelent pe toate planurile”, a fost urarea lui Marica.



Fosta mare gimnastă constănţeană Dana Sofronie s-a pozat pe o reţea de socializare alături de căţeluşa sa, Tessy.



„Eu şi Tessy vă urăm un La mulţi ani cu multă sănătate şi un An Nou frumos , fericit şi cu multe, multe realizări frumoase . Îmi cer scuze dacă încă nu am reuşit să răspund tuturor mesajelor voastre cu urări!”, a spus şi Dana Sofronie.



Tenismena Simona Halep pare să fi trecut peste problemele pe care le are cu scandalul legat de dopaj şi a atras toate privirile. Simona şi-a schimbat look-ul şi a avut o apariţie electrizantă, care o face să semene cu celebra Shaqira.



„2022, ai fost extrem de dificil. 2023, arată-mi, te rog, soarele!”, au fost cuvintele Simonei Halep.



Fostul fotbalist al celor de la FC Farul, Tudor Ţăranu, a ales o destinaţie mai neobişnuită pentru vacanţa de sărbători.



Ţăranu alături de iubita sa au petrecut în oraşul polonez Zakopane şi au lăsat impresia că s-au simţit în al nouălea cer.



„Vă dorim un an nou mai bun decât cel care a trecut, multă sănătate, fericire și tot binele din lume! La mulți ani 2023!”, a fost urarea lui Tudor Ţăranu.





Preşedintele CSM Constanţa, Andrei Talpeş, a petrecut în oraşul de la malul mării, acesta fiind ocupat cu activităţile sportive până în ultimele clipe ale anului 2022. De asemenea, Andrei Talpeş a avut şi un mesaj cu ocazia trecerii în noul an.„Un an care ne-a depășit așteptările datorită vouă, celor care ați dus numele Constanței în toate competițiile, datorită celor care v-au aplaudat la scenă deschisă, datorită celor care au făcut posibilă povestea Constanței într-o singură echipă și sub aceleași culori. Anul 2023 ne va găsi și mai mulți la un loc dar cu aceeași sete de victorie și rezultate! A fost anul nostru iar povestea continuă și în 2023! La mulți ani, Constanța!”, a declarat Talpeş.Fostul mare fotbalist şi actual acţionar la echipa FC Farul Constanţa, Ciprian Marica, a ţinut şi el să facă o urare pentru cei apropiaţi.