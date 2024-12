Răzvan Pîrcălabu (lupte): „În 2024 nu ne-am îndeplinit obiectivul, nu am spart norii”

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte (FRL), Răzvan Pîrcălabu, a declarat că în 2024 sportivii săi nu şi-au îndeplinit obiectivul de a obţine o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris, fiind dezamăgit de prestaţia unora dintre ei.„Ţinând cont că nu ne-am îndeplinit obiectivul la Jocurile Olimpice de la Paris şi nu am obţinut medalia mult dorită, nu pot spune că am spart norii. Poate e mult spus dezamăgitor, pentru că am muncit, ne-am dăruit. Am făcut aproape tot ce trebuia ca să fie bine, numai că, indiferent cât de mult ţi-ai dori, pe viitor va trebui să fim mult mai atenţi la calitatea umană şi la colectivele tehnice, la sportivi. Trebuie noi ca federaţie să fim mai exigenţi cu ei, pentru că le-am oferit absolut tot ce s-a putut, tot ce a trebuit, numai că unii dintre ei înţeleg greşit amabilitatea asta a noastră, a colectivului din cadrul federaţiei. Din păcate, cred că asta a şi dus la neîndeplinirea obiectivului la Jocurile Olimpice, atât din partea antrenorilor, cât şi a sportivilor. O parte dintre ei, nu chiar toţi”, a declarat Pîrcălabu.Oficialul FRL a nominalizat printre realizările federaţiei în acest an organizarea cu succes a Campionatelor Europene de seniori: „Faptul că am organizat Campionatul European de seniori pentru a treia oară în România şi am primit nota 10 ca organizare din partea forumului mondial şi european de lupte, faptul că la celelalte competiţii am obţinut rezultatele notabile. Dar degeaba, dacă nu am obţinut la Olimpiadă, nu este OK”.