Lupte: Record de participare la Campionatele Europene de seniori de la Bucureşti

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte (FRL), Răzvan Pîrcălabu, a declarat că organizarea Campionatelor Europene de seniori la Bucureşti, în perioada 12-18 februarie, reprezintă o sărbătoare a luptelor româneşti. El a explicat că România a devenit o ţară apreciată şi respectată în lumea luptelor, iar găzduirea unei noi ediţii a Campionatelor Europene la Bucureşti, după cea din 2019, înseamnă o recunoaştere a valorii federaţiei pe care o conduce.„Suntem bucuroşi să anunţăm că va fi un record de participare pentru o ediţie a Campionatelor Europene de seniori. Precedentul record era de 870 de sportivi, iar la ediţia care începe, luni, la Bucureşti, am depăşit 1.100 din 48 de ţări.Mă bucură teribil acest record de participare, asta înseamnă că România este o ţară apreciată la nivel european şi nu numai. De asemenea, mă bucur că în an olimpic am reuşit să obţinem organizarea acestor Campionate Europene. Vom avea la Bucureşti toată crema luptelor europene, toţi marii luptători, pentru că sunt peste 30 de campioni olimpici şi mondiali care vor lua startul în această competiţie. Va fi prezentă conducerea forului european, a celui internaţional, precum şi foarte mulţi invitaţi, miniştri, secretari de stat din multe ţări europene. Aşadar, acest European pune România printre cele mai importante ţări de pe continent în lumea luptelor. Va fi o sărbătoare a luptelor româneşti, cu siguranţă”, a spus Pîrcălabu.„Găzduirea acestei competiţii înseamnă o recunoaştere a valorii noastre, ca organizatori, ca manageri şi conducători de federaţie. Înseamnă de asemenea respect şi posibilitatea de a le arăta tuturor că România este o ţară puternică, o ţară bogată, o ţară frumoasă, cu tradiţii. Pentru că noi i-am încântat de fiecare dată pe oaspeţii noştri când au venit cu locurile şi tradiţiile noastre, şi sunt convins că revin acum cu plăcere în România”, a adăugat el.În ceea ce priveşte obiectivele României la aceste Campionate Europene, preşedintele FRL a menţionat că ar fi mulţumit dacă sportivii ar atinge performanţa de la ediţia de anul trecut, când au câştigat cinci medalii, dintre care două de aur şi trei de bronz.