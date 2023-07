Simona Halep, decăzută din drepturile conferite de titlul cucerit la Wimbledon

Simona Halep (31 de ani, locul 50 WTA) așteaptă de nouă luni decizia în cazul de dopaj, iar aceasta nu este singura nedreptate care i s-a făcut campioanei tenisului românesc.Organizatorii de la Wimbledon au luat o decizie de neînțeles anul trecut, când nu i-au respectat româncei dreptul de a deschide prima zi pe Terenul Central! Vestea proastă este că nedreptatea făcută româncei nu mai poate fi reparată din cauza suspendării pentru dopaj.Conform tradiţiei, primul meci al zilei de marți pe Terenul Central de la Wimbledon trebuie să fie disputat de campioana en-titre! În absența lui Ashleigh Barty, retrasă din activitate, organizatorii au desemnat-o în 2022 pe Iga Swiatek, deși poloneza nu a triumfat niciodată la turneul de la Wimbledon.Astfel, i s-a făcut o mare nedreptate Simonei Halep! Campioana din 2019 nu s-a putut bucura de acest drept în 2020, când turneul a fost anulat din cauza pandemiei, dar nici în 2021 atunci când a ratat participarea după ce s-a accidentat. Într-un sondaj realizat printre fani, 73% dintre ei au considerat că Halep era îndreptățită să deschidă ziua pe Terenul Central, anul trecut, dar cu toate acestea a fost ignorată de organizatori.Probabil că Simona Halep nu va mai beneficia niciodată de privilegiul meritat la Wimbledon, după ce a picat un test anti-doping. Românca ar trebui să câștige din nou prestigiosul turneu de la All England Club, lucru imposibil în acest an, în condițiile în care i-a fost interzisă participarea la Grand Slam-ul londonez.Pentru fiecare campioană de la Wimbledon a reprezentat o mare mândrie și satisfacție să deschidă balul la următoarea ediție, iar Simona Halep ar fi meritat pe deplin acest drept, ținând cont că a câștigat o finală memorabilă, 6-2, 6-2 cu Serena Williams. Decizia organizatorilor le dă apă la moară celor care spun că Simona Halep este discriminată pentru că este româncă. Inclusiv Ilie Năstase a lansat un astfel de scenariu, referitor la cazul de dopaj, dar primul lider ATP a fost contrazis de jurnalistul Cristian Tudor Popescu.„În general, aș vrea să nu mai comentez ce spune Ilie Năstase. Am avut suficiente polemici cu Ilie. Asta este o idee generală, nu se referă numai la Simona Halep, am mai auzit-o: Suntem o țară mică! Ăștia ne calcă în picioare, pentru că suntem slugi, pentru că stăm cu capul plecat. Am văzut discursuri și la alt fost jucător român, și la alte jucătoare din România! Asta este o idee suveranistă, generală, naționalistă. Adică, noi, țărișoara, cu Simona, suntem mai tari decât toți! Simona le-ar putea bate pe toate, domne! Și pentru că era așa periculoasă îi dau la cap acum! Ce să-i dea la cap! Am auzit varianta că a fost un aranjament ca să nu-i pericliteze locul lui Swiatek sau al Sabalenkăi. Păi nu le periclita în niciun fel, ea nu mai era între jucătoarele de Top 5. Nu pot fi de acord cu astfel de teorii! După părerea mea, nu a fost lucrată de nimeni! Roxadustat a fost în corpul ei, cum a ajuns acolo nu știm și nu cred că vom ști vreodată. Dar acesta este un fapt! Că nu l-a băgat nici America, nici soțul Serenei Williams!”, a declarat Cristian Tudor Popescu la emisiunea ProSport Live.