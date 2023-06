Ion Țiriac a răbufnit: „I-au distrus cariera Simonei Halep! Suntem români și ne-o merităm”

Ion Țiriac a răbufnit și sare în apărarea Simonei Halep (31 de ani), cea care este suspendată din luna octombrie a anului trecut.Românca este acuzată că s-a dopat cu o substanță interzisă, Roxadustat.Fostul jucător de tenis e vehement în declarații și spune că șefii WTA i-au terminat cariera Simonei Halep.„După părerea mea, i-au terminat cariera Simonei, iar cineva trebuie să răspundă aici. Cât poate să ceară Simona? 100 de milioane, 200? Cine-i vinovatul? Cineva, totuși e vinovat, însă e trist ce se întâmplă cu Simona.Nu o compar că suntem noi români sau nu știu ce. Atunci când cineva îți dă o palmă, dacă nu îi dai două înapoi... m-a învățat tatăl meu acum 80 de ani. Înseamnă că ești slugă și numai în genunchi. Suntem români și ne-o merităm. Că dacă am sta în picioare, în loc sa stăm… Capul plecat, sabia nu-l taie, ții minte?Am stat în picioare atât la Sydney, când a fost treaba, am stat în picioare când mi-a cântat imnul greșit în SUA la deschiderea oficială a Cupei Davis și am ieșit de pe teren. Pentru mine, să fiu român a fost o mândrie. Așa a fost și rămâne. Acum, ăștia suntem noi românii și așa defilăm”, a spus Ion Țiriac, conform AS.ro.