Simona Halep îşi începe aventura pe tărâm american. "Vreau să câştig US Open!"

Halep vine după un parcurs excelent la Wimbledon, pe iarbă, unde s-a oprit în faza semifinalelor, după ce a făcut victime importante, precum Paula Badosa și Amanda Anisimova.





Premiile la Citi Open Washington sunt destul de ridicate. Cine trece de primul tur va încasa 2.835 de dolari, după turul al doilea 4.100 de dolari, în sferturi participantele vor fi recompensate cu 6.200 de dolari, iar în semifinale cu 11.000 de dolari. Finalista va încasa un cec în valoare de 19.750 de dolari, în timp ce campioana va fi remunerată cu 33.200 de dolari.



Simona Halep abia aşteaptă să păşească pe hardul american şi la plecarea pe „Tărâmul tuturor posibilităţilor” s-a declarat foarte încrezătoare.





„Mă simt bine. Am sentimentul plăcut de la Wimbledon. M-am odihnit, m-am antrenat din greu. Nu știu cum o să fie, este un nou sezon, pe hard, așa că o să văd acolo. Obiectivul principal este câștigarea US Open. Nu știu dacă se va îndeplini, dar o să dau tot ce am mai bun, de fiecare dată când intru pe teren”, a spus zâmbitoare Simona Halep.





După turneul de la Washington, Halep va merge să joace la Toronto, iar apoi la Cincinnati. Ambele turnee sunt în valoare de 1.000 de puncte WTA. Comunitatea românească din Canada mă susține mereu și sunt foarte energici. Îi aștept și de data asta. Sper să câștig cât mai multe meciuri ca să îi am cât mai mult aproape de mine. Nu a fost atât de greu să mă acomodez. Trebuie să mai joc câteva meciuri ca să îmi dau seama. Vin de pe iarbă, unde mingea e mult mai rapidă, așa că nu ar trebui să fie dificil”, a completat Simona Halep.





În continuare, traseul Simonei ar putea arăta astfel: Kaia Kanepi în sferturi și Jessica Pegula în semifinale. Posibile adversare în finală, de pe partea inferioară a tabloului, sunt Emma Răducanu, Victoria Azarenka, Elise Mertens și Sofia Kenin.Emma Răducanu o va întâlni în primul tur pe Marie Bouzkova, iar în turul 2 ar da peste Sofia Kenin sau Camila Osorio.La ultima ediție, desfășurată în 2019, competiția a fost câștigată de Jessica Pegula.