Simona Halep s-a pregătit cu partenerii săi de antrenament la Snagov

Sfertfinalistă la Washington acum cinci ani, Halep a ales să joace din nou în capitala Statelor Unite primul din cele trei concursuri pregătitoare pentru US Open, toate organizate pe ciment vopsit.



US Open e programat între 29 august și 11 septembrie, la New York.



„Dacă fac tot ce mi se zice, am o șansă în plus ca să fiu o jucătoare și mai bună. Tot ce se întâmplă se întâmplă bine în viața mea și mă bucur tare mult că a apărut Patrick (n.r. Patrick Mouratoglou, antrenorul ei francez de origine greacă). Mă ajută tare mult și pe partea de tenis și pe partea personală”, a spus Halep.



„După Wimbledon aș fi fost în Top 10, deci obiectivul acela oarecum mi



l-am îndeplinit. Câștigarea unui Grand Slam, da !, de aceea am început să lucrez cu Patrick (n.r. Mouratoglou), de aceea am făcut atâtea schimbări și sper să se întâmple” a mai declarat ea.



„N-a fost atât de greu, dar trebuie să joc meciuri ca să îmi dau seama ceva mai bine. Vin de pe iarbă, unde mingea este mult mai rapidă, așa că nu ar trebui să fie atât de dificil”, a mai spus Halep





Întoarsă din vacanța petrecută în Mykonos, Simona Halep i-a adus la Snagov de la Nisa pe francezii Arnaud Restifo, partenerul ei de antrenament, și Candice Gohier, fizioterapeuta angajată, pentru ea, de Patrick Mouratoglou.Semifinalistă la Wimbledon, Simona nu ascunde regretul că turneul londonez nu a fost punctat în clasament, motiv pentru care, acum, este abia pe locul 16 mondial.