Spectacol şi suspans în Liga a Patra. CS Medgidia este lider

Meciurile spectaculoase din Liga a Patra din judeţul Constanţa continuă. Clubul Sportiv Medgidia conduce detaşat clasamentul, cu 72 de puncte, după ce a reuşit o nouă partidă foarte bună în weekendul trecut, învingând-o cu 5-2 pe CS Poseidon Limanu.O adevărată bătălie se va da la finalul acestei săptămâni, atunci când va avea loc marele derby dintre CS Medgidia şi Sparta Techirghiol, echipă aflată pe poziţia secundă.„Spartanii” din Techirghiol au acumulat până în acest moment 65 de puncte, aflându-se la 7 lungimi în spatele medgidienilor şi vor da totul în faţa propriilor suporteri pentru a obţine victoria mult dorită şi a relansa finalul de campionat.Tot 65 de puncte are şi CS Agigea, care în etapa viitoare va da piept cu CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă. Va fi, teoretic, un meci facil pentru gruparea din Agigea care a demonstrat în mai multe rânduri că este capabilă de rezultate mari.O altă echipă cu personalitate este şi CS Viitorul Hârşova. Formaţia de pe malul Dunării va juca în etapa viitoare cu CS Năvodari, o echipă de asemenea redutabilă. Hârşova este pe locul 4 în acest moment, cu 56 de puncte, la 3 lungimi în faţa celor de la CS Posidon Limanu, echipă care în etapa viitoare va da ochii cu CS Lumina.CS Năvodari şi CS Viitorul Cobadin se află braţ la braţ, cu câte 52 de puncte fiecare.Dacă mai sus am specificat că echipa din Năvodari va juca împotriva celor de la Hârşova în etapa viitoare, iată că Viitorul Cobadin se va deplasa pe terenul echipei CS Danubius Rasova, acolo unde foarte probabil nu va avea deloc viaţă uşoară.Pe locul 9 în acest moment în clasament este CS Victoria Cumpăna, echipă care în etapa trecută a rezistat pe terenul celor de la Cobadin şi a reuşit un rezultat de egalitate, scor 1-1. Echipa antrenată de celebrul Vasilică Cristocea a acumulat până în acest moment 42 de puncte, aflându-se la egalitate cu CSO Murfatlar.Lupta este una acerbă şi în partea a doua a clasamentului. AS Portul Constanţa are 39 de puncte şi în etapa viitoare va juca cu CS Farul Tuzla, într-un duel al suferinţei.Clubul Sportiv Orăşenesc Ovidiu este pe 13, cu 33 de puncte, iar CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă se află pe 14, cu 20 de puncte.La un punct în spatele celor de la Poarta Albă se află CSC Mihail Kogălniceanu, iar următoarea clasată este AS Viitorul Pecineaga, cu 11 puncte.Pe locul 17 se află CS Farul Tuzla, cu 10 puncte, în timp ce „Lanterna Roşie” este CS Eforie, cu 9 puncte, fiind principala candidată la retrogradare.Aşadar ne aşteaptă un final de săptămână „nebun” în Liga a Patra, cu multe meciuri spectaculoase şi cu mulţi spectatori în tribunele micuţelor arene din judeţul Constanţa.