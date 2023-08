Spectacol total la Cupa de Vară de la Constanţa. Festival de goluri în cele trei grupe

Fotbalul spectacol continuă la Constanţa la Baza Atletic Club. În weekendul care tocmai a trecut s-a mai desfăşurat o etapă a Cupei de Vară la Minifotbal, acolo unde mai multe echipe se întâlnesc şi dau totul pentru a câştiga.În Grupa A, campioana CS CFR TTS Arsenal Inel 2 s-a impus cu 8-4 în faţa celor de la FC Farul 1993 Doctorul, într-o partidă plină de faze frumoase.DTS a dat piept cu FC Magic, iar la finalul celor 40 de minute regulamentare de joc s-a impus cu 10-5. Tot în Grupa A, Săgeata Stejaru a întâlnit echipa FC Ziariştii într-un meci cu goluri foarte multe.Săgeata a jucat la capacitate maximă şi s-a impus cu un neverosimil 19-1, golul ziariştilor fiind înscris de Adrian Lungu.În Grupa B, Aqua Magic a trecut cu 2-0 de KM 4-5, iar FC Valu lui Traian a învins formaţia FC Catalanii cu 8-3. În ultimul meci din grupă AS Squadra Viola a câştigat partida cu Young Boys Constanţa cu scorul de 5-4.Meciurile din Grupa C au fost şi ele pline de viaţă. ACS Sporting Constanţa s-a impus cu 9-3 în faţa celor de la CFC Palace Boys, Sea Boys au câştigat cu 9-5 meciul cu Dinocars, iar CS Rangers Constanţa a trecut cu 8-2 de CS Altinum.Odată cu aceste meciuri s-a consumat şi etapa a 4-a a Cupei de Vară de la Constanţa. După patru etape, Grupa A este condusă de CS CFR TTS Arsenal Inel 2 cu 12 puncte, aceasta fiind urmată de Săgeata Stejaru, cu 10 puncte. Pe locul al treilea se află DTS cu 5 puncte, iar pe 4 se regăseşte FC Farul 1993 Doctorul, cu 4 puncte. Penultimul loc este ocupat de FC Magic, formaţie care a acumulat 3 puncte, iar „lanterna roşie” este echipa ziariştilor, care nu a reuşit să adune nici un punct.Grupa B îi are ca lideri pe cei de la AS Squadra Viola, care au 9 puncte, aceştia aflându-se la egalitate de puncte cu ocupanta locului 2, Aqua Magic. Pe 3 şi pe 4 se află Catalanii şi KM 4-5, fiecare echipă cu câte 6 puncte, iar pe 5 este FC Valu lui Traian, care are tot 6 puncte. Ultimul loc, cu zero puncte, este ocupat de Young Boys Constanţa.CS Rangers Constanţa conduce detaşat Grupa C cu 12 puncte, având 4 victorii din tot atâtea partide jucate, iar pe locul al doilea se află ACS Sporting Constanţa, cu 9 puncte.Sea Boys şi Dinocars îşi împart locurile 3 şi 4 cu câte 6 puncte, CS Altinum este pe 5 cu 3 puncte, iar CFC Palace Boys ocupă ultima poziţie cu zero puncte.Meciurile spectacol de la Cupa de Vară vor continua şi în weekendul următor.Va fi ultima etapă care va decide formaţiile calificate în fazele superioare ale competiţiei.Va fi o etapă spectaculoasă, cu siguranţă, aşa cum au fost toate până în acest moment.