Sporturi de iarnă / Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu, pe locul 6 în clasamentul general al Cupei Mondiale - sanie dublu

„Ce sezon a fost! Sezonul internațional s-a încheiat! Un sezon greu, în care am concurat la o nouă disciplină, cea de dublu feminin, alături de colega mea Carmen Manolescu.



Un sezon în care am căzut de mai multe ori decât aș fi dorit (căzăturile sunt mult mai dureroase în proba de dublu), dar şi un sezon în care am învățat multe! Mândră de noi şi de tot ce am realizat!”, a transmis Raluca Strămaturaru.





Rezultat remarcabil pentru România în proba de sanie dublu feminin: Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu au ocupat locul șase în clasamentul general al Cupei Mondiale. La final de sezon competițional, după toate etapele, sportivele tricolore au cumulat 498 de puncte, informează Federaţia Română de Bob şi Sanie.Această probă este nou inclusă în calendarul competițional internațional. Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu formează singurul dublou feminin care participă la competițiile internaționale la proba de sanie, iar obiectivul lor este calificarea la Jocurile Olimpice.