"Stejăreii" U20 se reunesc la Snagov. "Să vedem dacă îşi doresc să facă performanţă!"

Naţionala de rugby U20 a României se va reuni într-un prim stagiu de pregătire şi selecţie care va avea loc la Centrul Sportiv Naţional „Elisabeta Lipă” de la Snagov. Programat între 8 şi 15 iulie, cantonamentul este organizat de Federaţia Română de Rugby, cu ajutorul Fundaţiei Education Through Rugby.Pentru acest stagiu, staff-ul tehnic a selecţionat 34 de jucători - 20 în pachetul de înaintare şi 14 pe linia de trei-sferturi -, patru dintre aceştia fiind legitimaţi la LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa: Marian Bodorin, Mihăiţă Pintea, Alexandru Sava şi Ionuţ Sava.„Este un stagiu pe care doream să îl facem de multă vreme, însă, din păcate, nu au fost bani, bugetul federaţiei fiind mult mai mic anul acesta decât anul trecut.Am reuşit să ne reunim acum graţie sprijinului Fundation Education Through Rugby, care ne-a ajutat cu organizarea acestui cantonament. Îmi doresc mult să existe o colaborare pe viitor între noi, între federaţie şi această fundaţie atât de mult implicată în susţinerea rugby-ului juvenil, nu doar prin workshopuri pe teme sportive, ci şi cele legate de nutriţie, psihologie, pregătire mentală, domenii adiacente care îşi pun amprenta asupra activităţii din teren.În ce priveşte selecţia pentru acest prim stagiu, au fost convocaţi sportivi pe care nu i-am văzut jucând până acum şi care au performat în campionatul U19, rugbişti născuţi în 2002 şi care merită să fie văzuţi. Nu au fost convocaţi acum jucătorii cu care am lucrat şi anul trecut şi ştim ce pot, nici jucătorii care evoluează în Franţa, ei abia terminând campionatul.Ce ne dorim de la acest stagiu este să vedem cât de bine sunt pregătiţi jucătorii, mental, fizic, vrem să îi cunoaştem mai bine, să vedem dacă îşi doresc să facă performanţă”, a declarat Marius Tincu, manager de performanţă al FRR.Campionatul European U20, ediţia 2022, va avea loc la Coimbra (Portugalia), în luna noiembrie.XXXNaţionala de rugby în 7 a României şi-a îndeplinit toate obiectivele stabilite pentru ediţia 2022 a Rugby Europe Trophy Series, terminând pe locul patru în clasamentul general.După cele două etape ale competiţiei, de la Zagreb şi Budapesta, jucătorii pregătiţi de Alexandru Marin jr. s-au calificat în Grand Prix Series 2023, la Rugby World Cup 7s Qualifier, asigurându-şi prezenţa şi la turneul preolimpic.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania / Răzvan Păsărică / Sport Pictures