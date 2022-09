Tenis / Sorana Cîrstea, eliminată prematur din turneul WTA de la Bucureşti. „Mai sunt şi zile proaste…”

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (38 WTA) a ratat calificarea în optimile de finală ale Ţiriac Foundation Trophy, turneu WTA 125 care se desfăşoară, în această perioadă, la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti, dotat cu premii în valoare totală de 115.000 de dolari.Deşi era principală favorită la titlu, românca a pierdut surprinzător, în turul întâi, scor 3-6, 3-6, în faţa elveţiancei Simona Waltert (nr. 118 WTA), după o partidă care durat o oră şi 29 de minute.„Îmi pare rău că nu am reuşit să joc mai bine, să am ocazia să am mai multe meciuri aici, pentru că e o bucurie să joc acasă. Se mai întâmplă, mai sunt şi zile proaste ca aceasta. Nu am mai jucat pe zgură de mult, iar asta s-a văzut. Încercam să joc ca pe suprafaţă rapidă şi nu mergea...”, a declarat Sorana Cîrstea.Pentru prezenţa pe tabloul principal, Sorana Cârstea a primit 1.250 de dolari şi 1 punct WTA.Foto: Facebook / Țiriac Foundation Trophy / Cristina Huţu