Tenis / William Nikolas Văsîi, vicecampion la prestigiosul turneu Little Mo din Florida

Little Mo este unul dintre cele mai importante turnee din lume pentru copii, având printre câștigători nume mari ale tenisului mondial, cum ar fi Cori Gauff, Leylah Fernandez, Ajla Tomljanovic, Madison Keys, Ana Konjuh, Sofia Kenin, Belinda Bencic (la feminin), Andy Roddick, Dominic Thiem, Borna Coric, Sebastian Korda, Vasek Pospisil, Taylor Fritz, Denis Kudla sau Tommy Paul (la masculin), informează Federaţia Română de Tenis.Little Mo este organizat de Fundația Maureen Connolly, care poartă numele primei jucătoare de tenis din istorie care a câștigat toate cele patru turnee de Grand Slam în același an (1953). În total, cea care a fost denumită de toată lumea Little Mo a acumulat 9 titluri de Grand Slam.La festivitatea de deschidere din acest an a participat și multiplul campion Bob Bryan, cu 23 de titluri de Grand Slam la dublu, alături de fratele său, Mike. La startul competiției, au fost prezenți peste 650 de tenismeni din 55 de țări și teritorii, iar William Văsîi a fost singurul reprezentant al României.După încheierea turneului International Little Mo, înainte de întoarcerea in țară, William Văsîi, deși are numai 9 ani, a mai jucat două turnee în Florida la o categorie superioară, 12 ani, în Stuart și West Palm, pe care le-a câștigat, nepierzând niciun set.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis