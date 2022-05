Vacanţă la HC Dobrogea Sud. Reunirea lotului, în luna iulie

După meciul de la Timişoara (26-19 cu Politehnica), în ultima etapă a Ligii Naţionale, handbaliştii de la HC Dobrogea Sud au intrat în vacanţă. Reunirea lotului va fi în luna iulie, iar noul sezon va debuta, foarte probabil, la sfârşitul lunii august. Echipa constănţeană va evolua în EHF European League.„Le mulţumesc jucătorilor pentru sacrificiu, pentru determinare, pentru tot ce am reuşit să facem împreună din octombrie până acum, pentru că am avut numai greutăţi. Şi totuşi, am reuşit să mai câştigăm două medalii de bronz. Cu puţin noroc, am fi terminat pe locul doi în Cupa României, unde am fost la o secundă de finală. Iar dacă Steaua nu pierdea cu Baia Mare, eram pe locul doi şi în campionat.Acum, trebuie să ne relaxăm, pentru că a fost foarte greu, după care ne vom gândi la sezonul viitor, la perioada precompetiţională, la pregătire, la meciurile amicale, la transferuri. Să-i integrăm pe jucătorii noi, pentru că încercăm să mai aducem jucători. Şi eu zic că vom fi mult mai puternici la anul”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul George Buricea.HC Dobrogea Sud a încheiat o ediţie a premierelor. A cucerit Supercupa, dar şi două medalii de bronz, cu George Buricea la primul său sezon ca antrenor principal. Constanţa a câştigat împotriva tuturor echipelor, chiar dacă i-a pierdut pe Raso, Buvinic şi Nistor. S-a bazat pe un nucleu restrâns, în care Vasile, Nikolic, Chikovani, Vegar, Stankovic, Komogorov, Andrei, Ilie, Susanu şi Caba au fost obligaţi să dea 100% la fiecare meci pentru a menţine echipa setată pe performanţă. Alături de ei, au crescut, de la meci la meci, tinerii Preda, Stănescu, Bruj, Loghin, Teodor Ştefan, Chilianu şi Rareş Ştefan, cărora li s-a cerut mai mult decât o simplă prezenţă pe bancă.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud