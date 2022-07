Victor Bezuşcu îi conduce pe "stejărei" la campionatul din Polonia

Naţionalele masculină şi feminină de rugby în 7 juniori U18 ale României participă, în perioada 8-11 iulie, la Girls 7s Trophy, respectiv Boys 7s Championship, turnee care se desfăşoară în localitatea Zabki, din Polonia.După un mini-stagiu de pregătire la Centrul Sportiv Naţional de la Snagov, cele două staff-uri tehnice au stabilit loturile care vor evolua în competiţia din Polonia. Căpitanul „ghinduţelor” este Ana Maria Hîrtan, iar la „stejărei” este Daniel Neagu.Echipa masculină a României este condusă de doi constănţeni, managerul Constantin Gheară, fost jucător al Farului, şi antrenorul Victor Bezuşcu, preşedintele CS Cleopatra Mamaia, care are sub comandă 12 jucători, printre care Alexandru Neagu, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa, şi Adrian Lupu, de la CS Cleopatra.La naţionala feminină, manager este Florin Bonea, iar antrenor, Neculai Tarcan. De remarcat prezenţa în premieră a României U18 7s fete la o competiţie de asemenea anvergură.La Boys 7s Championship participă 12 echipe, România fiind repartizată în Grupa C, alături de Belgia, Polonia şi Portugalia.La Girls 7s Trophy participă doar nouă echipe, România urmând a evolua în Grupa B, alături de Germania şi Suedia.Sâmbătă, 9 iulie, vor avea loc meciurile de clasament, iar duminică, partidele din fazele eliminatorii, începând cu sferturile de finală.XXXFederaţia Română de Rugby consideră că înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf”, care este adusă din nou în discuţie în aceste zile, este doar primul pas prin care Ministerul Sportului va prelua şi va administra după bunul plac baza sportivă, fără să ţină cont de necesităţile sportului cu balonul oval şi de istoria acestei arene.„Toate acestea se întâmplă când România a fost confirmată ca participantă la Cupa Mondială de rugby, fiind singura echipă masculină reprezentativă a ţării noastre care ia parte la un eveniment global.Deşi avem convingerea că această luare de poziție, la fel ca toate cele care au fost făcute până acum de către Federaţia Română de Rugby, nu va produce efecte, ne rezervăm dreptul de a lupta împotriva acestui abuz prin orice fel de mijloace. Începând de la acţiuni în instanţă, continuând cu acţiuni de protest ale echipelor care vor fi văduvite de a folosi stadionul nostru legendar şi până la campanii de strângere de semnături din partea românilor.Nu ştim care sunt interesele şi care este motivul real pentru care Ministerul Sportului îşi doreşte cu orice preţ să administreze un complex sportiv, în condiţiile în care angajaţii săi reclamă condiţiile de muncă, schema subdimensionată de personal şi salarizarea, iar raportul Curţii de Conturi arată clar că această entitate nu poate gestiona astfel de stabilimente”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Rugby.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania