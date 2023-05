A început cea de-a 67-a ediție Eurovision 2023. Liverpool pregătit de sărbătoarea muzicii

Eurovision 2023 a început în Liverpool, nordul Angliei, unde piese din 37 de ţări concurează pentru a câştiga cea de-a 67-a ediţie a concursului muzical, relatează Reuters.Liverpool găzduieşte marea competiţie muzicală europeană în numele Ucrainei, care a câştigat ediţia de anul trecut cu piesa „Stefania” interpretată de Kalush Orchestra.Ucraina nu a putut organiza evenimentul în acest an, cum o face de obicei câştigătorul, din cauza invaziei ruse. Marea Britanie, care s-a clasat pe locul doi, promite să combine creativitatea Ucrainei şi a Regatului Unit sub sloganul „Uniţi de Muzică”.Un număr de 37 de ţări participă la eveniment, 31 concurând în două semifinale şi 10 în marea finală.Ucraina, în calitate de câştigător anterior, trece automat la marea finală, împreună cu cei „cinci mari”, Regatul Unit, Franţa, Germania, Spania şi Italia.Semifinalele au loc marţi, 9 mai şi joi, 11 mai. În prima semifinală concurează Norvegia, Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croaţia, Elveţia, Israel, Moldova, Suedia, Azerbaidjan, Cehia, Olanda, Finlanda, iar în cea de-a doua semifinală Danemarca, Armenia, România, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania, Australia.Marea finală are loc sâmbătă, 13 mai şi vor concura câştigătorul anterior Ucraina, gazda Regatul Unit, Franţa, Germania, Italia şi Spania, plus primii 10 din fiecare semifinală.În prima semifinală telespectatorii din cele 15 ţări participante sunt eligibili pentru vot, alături de Franţa, Germania şi Italia., iar în cea de-a doua spectatorii din cele 16 ţări participante sunt eligibili pentru vot, alături de Spania, Ucraina şi Marea Britanie.O noutate este că telespectatorii din ţările neparticipante din întreaga lume vor putea vota şi vor avea ponderea unei ţări cu drept de vot suplimentar.Gazdele finalei vor fi Graham Norton, gazda unei emisiuni de la BBC şi comentatorul obişnuit al Eurovisionului din Marea Britanie, Alesha Dixon, o personalitate britanică de televiziune şi cântăreaţă, Julia Sanina, de la trupa rock ucraineană „The Hardkiss” şi Hanna Waddingham, vedetă de teatru muzical şi de televiziune.