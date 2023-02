Publicul va decide, pe 11 februarie, reprezentantul României la Eurovision 2023

Sub sloganul “United by music” - "Uniți de muzică”, Marea Britanie organizează Eurovision 2023 în numele Ucrainei, câștigătoarea ediției din 2022.Conform tragerii la sorti a țărilor participante care a avut loc, zilele acestea, în Liverpool, orașul gazdă, România va intra în prima parte din a doua semifinală a concursului Eurovision 2023, care se va desfășura în luna mai, în Marea Britanie.La finele săptămânii viitoare, în cadrul unui show tv transmis în direct la TVR, va fi ales exclusiv de public pe 11 februarie, reprezentantul României dintre piesele calificate pentru finala Selecţiei Naţionale Eurovision România 2023.Adriana Moraru - FaralaesAledaida - Bla Bla BlaAMIA - PuppetAndrada Popa - No time for meAndreea D Folclor Orchestra - Perinița meaDeiona - Call on meErin Dăneţ - Bad&coolMaryliss - Hai VinoOcean Drive - Take you homeNo Artist - StatuesSteven Roho x Gabriella x Formația Albatros - LeleTheodor Andrei - D.G.T. (Off and on)Selecţia interpretului şi a melodiei care vor participa în etapa finală a fost făcută de juriul format din: Sebastian Ferenţ (Untold şi Neversea), Laura Coroianu (Emagic), Bogdan Stratulă ( Urban Sunsets Radio), John Varbiu (Summer Well) Alin Vaida (Festivalului Jazz in the Park), Mihai (Mişu) Predescu, Şeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023 și Remus Achim, regizorul proiectului ESC 2023.