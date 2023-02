EUROVISION 2023. Astă-seară se decide reprezentantul României la Liverpool

La această oră, TVR transmite etapa națională a competiției - în direct şi în exclusivitate - EUROVISION, prezentată de Laurențiu Niculescu și Ilinca Băcilă.Reprezentantul României la Liverpool va fi ales dintre următoarele piese calificate pentru finala selecţiei naţionale Eurovision România 2023:Adriana Moraru - FaralaesAledaida - Bla Bla BlaAMIA - PuppetAndrada Popa - No time for meAndreea D Folclor Orchestra - Perinița meaDeiona - Call on meErin Dăneţ - Bad&coolMaryliss - Hai VinoOcean Drive - Take you homeNo Artist - StatuesSteven Roho x Gabriella x Formația Albatros - LeleTheodor Andrei - D.G.T. (Off and on)Selecţia interpretului şi a melodiei care vor participa în etapa finală a fost făcută de juriul format din: Sebastian Ferenţ (Untold şi Neversea), Laura Coroianu (Emagic), Bogdan Stratulă ( Urban Sunsets Radio), John Varbiu (Summer Well) Alin Vaida (Festivalului Jazz in the Park), Mihai (Mişu) Predescu, Şeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023 și Remus Achim, regizorul proiectului ESC 2023.