Armata americană anunţă distrugerea unei drone în Marea Roşie

Armata americană a anunţat că a distrus în sudul Mării Roşii o dronă lansată dinspre zone aflate sub controlul houthi în Yemen, unde rebelii susţinuţi de Iran şi-au înmulţit atacurile în ultimele săptămâni sub pretextul că îi sprijină astfel pe palestinienii din Fâşia Gaza, relatează AFP.„O dronă lansată din teritoriile din Yemen aflate sub controlul houthi, susţinuţi de Iran, a fost doborâtă în stare de legitimă de apărare de către (distrugatorul) USS Laboon în apele internaţionale din sudul Mării Roşii, în proximitatea mai multor nave comerciale”, a declarat Comandamentul pentru Orientul Mijlociu al armatei americane (Centcom) pe reţeaua X. „Nu au fost semnalate victime sau pagube”, potrivit acestuia.De la începutul războiului în 7 octombrie între Israel şi Hamas, houthi - care controlează o mare parte din Yemen - şi-au multiplicat atacurile în Marea Roşie pentru a frâna traficul maritim internaţional, pretinzând că acţionează în solidaritate cu palestinienii din Gaza.Principalul aliat al Israelului, SUA patrulează în această zonă strategică a globului împreună cu alte ţări, în cadrul unei coaliţii internaţionale, pentru a proteja traficul maritim de atacurile rebelilor houthi.