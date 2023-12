Bagdadul condamnă loviturile aeriene americane asupra unor poziţii militare irakiene

Guvernul de la Bagdad a condamnat, ieri, atacurile aeriene americane asupra unor poziţii militare irakiene despre care a spus că au ucis un militar şi rănit alte 18 persoane, numindu-le un act clar ostil, informează Reuters.Statele Unite au desfăşurat în noaptea de luni spre marţi atacuri aeriene de represalii în Irak, după un atac unidirecţional cu dronă în cursul zilei de luni al militanţilor aliniaţi Iranului, care a lăsat un membru al serviciului american în stare critică şi a rănit alţi doi.Guvernul irakian a condamnat loviturile ariene americane drept o încălcare inacceptabilă a suveranităţii irakiene, subliniind în acelaşi timp că atacurile grupurilor armate împotriva bazelor militare care găzduiesc consilieri ai coaliţiei conduse de SUA sunt acte ostile şi încalcă suveranitatea irakiană, se arată într-un comunicat al guvernului.Două surse de securitate irakiene au declarat că atacurile aeriene americane din timpul nopţii au vizat sediul grupului armat irakian Kataib Hezbollah în oraşul irakian Hilla, la sud de Bagdad.Un luptător al Kataib Hezbollah a fost ucis în lovituri şi 16 răniţi, au declarat două surse de securitate sub condiţia anonimatului.Anterior, secretarul american al apărării Lloyd Austin a anunţat într-un comunicat, citat de France Presse, că armata americană a efectuat lovituri necesare şi proporţionale asupra a trei instalaţii utilizate de Kataib Hezbollah şi de grupuri afiliate în Irak.Aceste lovituri sunt un răspuns la o serie de atacuri asupra personalului american în Irak şi Siria, efectuate de miliţii susţinute de Iran, dintre care Kataib Hezbollah afiliat Iranului, precum şi grupuri afiliate împotriva bazei aeriene Erbil (nord) mai devreme în cursul zilei, a subliniat el.Brigăzile Hezbollah sunt considerate o organizaţie teroristă de către Departamentul de Stat al SUA din 2009.Atacul de la Erbil a rănit luni trei membri americani, inclusiv unul grav, potrivit Adrienne Watson, purtător de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe.Statele Unite au 900 de militari în Siria şi 2.500 în Irak, într-o misiune despre care spun că urmăreşte să sfătuiască şi să asiste forţele locale care încearcă să prevină renaşterea Statului Islamic, care în 2014 a ocupat zone întinse din ambele ţări înainte de a fi înfrânt.Reamintim că o persoană a fost ucisă, iar alte 20 au fost rănite la Hilla, capitala provinciei Babilon, la sud de Bagdad, într-un atac al armatei americane vizând o instalaţie aparţinând Hashd al-Shaabi, anunţă un oficial de la Ministerul irakian de Interne, iar alte patru persoane au fost rănite la Wassit (sud), în al doilea dintre cele trei atacuri anunţate de către Statele Unite marţi împotriva unor instalaţii aparţinând mişcării Brigăzile Hezbollah în Irak, relatează AFP.Cele trei instalaţii aparţinând Brigăzilor Hezbollah şi altor forţe susţinute de Iran în Irak au fost atacate ca represalii faţă de un atac care a ţintit personal american la Erbil, în nordul Irakului, din ordinul preşedintelui american Joe Biden, scrie The Associated Press.