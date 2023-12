Antony Blinken: Ajutorul militar pentru Ucraina creează creştere şi locuri de muncă în SUA

Confruntat cu o importantă rezistenţă politică faţă de continuarea ajutorului pentru Ucraina, guvernul SUA foloseşte acum argumente economice în campania pentru menţinerea asistenţei pentru Kiev, relatează agenţia DPA.După întâlnirea sa de la Washington cu omologul britanic David Cameron, secretarul de stat american Antony Blinken a insistat că, „dacă ne uităm la investiţiile pe care le-am făcut în apărarea Ucrainei pentru a face faţă acestei agresiuni, 90% din asistenţa de securitate pe care am furnizat-o s-a cheltuit de fapt aici, în Statele Unite, cu producătorii noştri”.Blinken a subliniat că „aceasta creează mai multe locuri de muncă americane, mai multă creştere economică în SUA”. „Acest lucru se adaugă importanţei pe care o are susţinerea Kievului pentru politica globală şi securitatea naţională a SUA”, a menţionat secretarul de stat american.Statele Unite sunt cel mai important susţinător militar al Ucrainei în apărarea sa împotriva invaziei ruse. De la începutul războiului, în februarie 2020, SUA au furnizat Kievului miliarde de dolari ca ajutor militar. Livrarea de ajutor suplimentar este însă blocată acum de o dispută politică internă între democraţii şi republicanii din Congres.Mulţi republicani pun la îndoială sprijinul pentru Ucraina sau îl refuză de-a dreptul. Un buget provizoriu votat recent nu prevede fonduri noi pentru Ucraina.Conform calculelor guvernului american, fondurile aprobate anterior de Congres pentru Ucraina se vor epuiza complet până la finele acestui an. De câteva săptămâni şi pe un ton din ce în ce mai vehement şi uneori dramatic, preşedintele Joe Biden şi echipa sa cer Congresului să ia măsuri.În cursul vizitei sale la Washington, şi şeful diplomaţiei britanice a insistat pentru continuarea ajutorului american pentru Ucraina, asigurând că nu vrea să intervină în politica internă a SUA, ci doar să aducă argumentele pe care le consideră importante „ca prieten al Americii, prieten al Ucrainei”.„În anii 1930 nu am acţionat suficient de rapid în faţa dictatorului malefic care invada ţări europene şi redesena frontiere cu forţa. Şi ştim cum s-a terminat asta”, a avertizat David Cameron.