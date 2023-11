Rusia susţine la ONU că Israelul nu are dreptul la autoapărare în războiul său cu Hamas

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat într-o reuniune a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, că, potrivit dreptului internaţional, Israelul nu are dreptul la autoapărare în lupta sa împotriva Hamas, întrucât este un stat ocupant, au relatat agenţia oficială de presă rusă TASS şi canalul de televiziune israelian i24news.com.„Nu pot trece sub tăcere ipocrizia SUA şi a aliaţilor lor, care - în alte situaţii complet diferite - fac apel la respectarea dreptului umanitar, înfiinţează comisii de anchetă, impun sancţiuni celor care utilizează forţa doar ca ultimă soluţie pentru a pune capăt violenţelor de ani de zile”, a declarat Vasili Nebenzia într-o sesiune specială a Adunării Generale a ONU privind conflictul dintre Israel şi Hamas.„Iar astăzi, văzând distrugerile teribile în Gaza - care depăşesc de n ori tot ceea ce ei critică furios în alte contexte regionale - loviturile asupra instalaţiilor civile, moartea a mii de copii şi suferinţa îngrozitoare a civililor pe fondul unei blocade totale, ei rămân tăcuţi”, susţine ambasadorul rus.„Tot ceea ce pot face este să vorbească despre un presupus drept al Israelului la autoapărare, un drept pe care nu îl deţine ca stat ocupant, aşa cum a fost confirmat de avizul consultativ al Curţii Internaţionale a Naţiunilor Unite din 2004”, a adăugat el.„Rusia recunoaşte dreptul Israelului de a-şi asigura securitatea, doar că aceasta nu poate fi pe deplin garantată decât în cadrul unei soluţii echitabile a problemei palestiniene, pe baza rezoluţiilor recunoscute ale Consiliului de Securitate al ONU.Vărsarea de sânge în conflictul israeliano-palestinian trebuie oprită de urgenţă, astfel încât criza actuală să nu se răspândească în întregul Orient Mijlociu”, a mai spus ambasadorul rus la ONU.Israelul a lansat un război împotriva grupării islamiste palestiniene Hamas după atacul major al combatanţilor acesteia în sudul Israelului în 7 octombrie, în timpul căruia 1.400 de persoane, majoritatea civili, au fost ucise, iar alte 242 de persoane au fost luaţi ostatice.Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) este principalul organ judiciar al Naţiunilor Unite, având sediul la Haga. Conform site-ului ONU, concluziile CIJ din 2004 vizau în principal construirea „zidului de securitate în teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv Ierusalimul de Est”, concluzionând că acţiunea Israelului este contrară dreptului internaţional.Rusia - care, potrivit observatorilor, a preluat abordarea fostei URSS în politica sa faţă de Orientul Mijlociu - a primit o delegaţie a aripii politice a grupării islamiste Hamas în 26 octombrie la Moscova.Rusia are legături cu toţi actorii cheie din Orientul Mijlociu, inclusiv cu Israelul, Iranul, Autoritatea Naţională Palestiniană şi Hamas.