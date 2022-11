Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor, după bătaia de la o benzinărie din Pitești

”Procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş a finalizat urmărirea penală și a dispus trimiterea în judecată a unui număr de patru inculpaţi, din care







-un inculpat, în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârșirii în concurs real infracțiunilor de tentativă la omor; tulburarea ordinii şi liniştii publice; lovire sau alte violenţe, infracţiuni care sunt prevăzute de art. 32 alin. 1 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 Cod penal; art. 371 Cod penal; art. 193 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;



-un inculpat, în stare de arest la domiciliu, sub aspectul săvârșirii în concurs real infracțiunilor de tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, infracţiuni care sunt prevăzute de art. 32 alin. 1 Cod penal raportat la art. 188 alin. 1 Cod penal; art. 371 -Cod penal, ambele cu aplicarea art. 44, al. 1 Cod penal şi art. 38 alin. 1 Cod penal (în sarcina acestui inculpat s-a reţinut --săvârşirea faptelor în stare de pluralitate intermediară şi în termenul de supraveghere stabilit de instanţă, acesta fiind condamnat anterior la pedeapsa de 9 luni închisoare, cu executare, prin hotărâre definitivă a unei alte instanţe de judecată);



-un inculpat, sub aspectul săvârșirii în concurs real infracțiunilor de tulburare a ordinii si liniştii publice şi lovire sau alte violente, -infracţiuni care sunt prevăzute de art. 371 Cod penal şi art. 193 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.;



-un inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare a ordinii si liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal.



-În fapt, prin actul de sesizare a instanţei de judecată competente, s-a reţinut, printre altele, că, în seara zilei de 18.08.2022, în --intervalul orar 23:45-24:00, în timp ce se afla la benzinaria OMV Petrom Podul Viilor, pe fondul unui conflict preexistent, unul din inculpaţi:

