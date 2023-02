Lukaşenko îl invită pe Biden la Minsk pentru a pune capăt războiului în Ucraina

Liderul belarus Aleksandr Lukaşenko, comentând vizita planificată a preşedintelui american Joe Biden în Polonia, l-a invitat pe şeful Casei Albe la Minsk pentru a discuta despre încheierea războiului în Ucraina şi a asigurat că, în acest caz, şi şeful statului rus Vladimir Putin va veni în capitala belarusă, informează agenţia Belta, consultată de Agerpres.Într-o întâlnire cu reprezentanţi ai presei străine şi din ţara sa, Lukaşenko a declarat că partea belarusă este gata să-l primească la Minsk pe preşedintele SUA pentru o „discuţie serioasă, pentru a se pune capăt războiului”.„Dacă are dorinţă - spuneţi-i asta prin canalele dumneavoastră -, noi suntem gata să-l primim la Minsk şi să discutăm serios cu el. Dacă vrea pace în Ucraina”, a spus Lukaşenko.„Şi chiar şi Putin va veni la Minsk şi atunci am putea să ne întâlnim în trei aici: doi «agresori» şi un preşedinte «iubitor de pace». De ce nu?”, a afirmat liderul belarus, promiţând să trimită un avion Boeing pentru Biden în Polonia în cazul în care preşedintele american va fi de acord.„Avem o sumedenie de aeroporturi internaţionale. Avionul său Air Force One ar putea să aterizeze pe unul dintre ele”, a spus el, adăugând că fostul preşedinte american Bill Clinton „obişnuia să vină aici cu avionul prezidenţial”.„Şi aici, în prezenţa dumneavoastră, noi trei - garantez că Vladimir Putin va veni -, ne vom aşeza la masă şi vom rezolva întreaga problemă. Vom rezolva toate problemele aici”, a declarat Aleksandr Lukaşenko.