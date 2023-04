Ministrul Apărării german consideră că nu este momentul să se discute aderarea Ucrainei la NATO

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a respins o decizie rapidă privind aderarea Ucrainei la NATO, alianţa occidentală care sprijină Ucraina în războiului cu Rusia, statele membre furnizându-i arme, informează agenţia Reuters. Kievul doreşte ca alianţa militară nord-atlantică să îi ofere calitatea de membru.„Uşa este întredeschisă, dar nu este momentul să decidem acum”, a declarat Boris Pistorius, în cadrul programului ZDF găzduit de jurnalista Maybrit Illner, adăugând că Ucraina este conştientă care este situaţie procesului de luare a deciziilor pe acest subiect.Pistorius a spus că decizia de aderare a Ucrainei la alianţă nu poate fi luată doar din solidaritate, ci „cu capul rece şi cu inima fierbinte. Nu invers”.Posibila aderare a Ucrainei la NATO sau la Uniunea Europeană nu va fi discutată la cea de-a patra întâlnire a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei de la baza aeriană americană Ramstein din sudul Germaniei, a adăugat ministrul.Declaraţiile ministrul german al Apărării au fost făcute după prima vizită în Ucraina a secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, după invazia rusă. Stoltenberg l-a invitat pe preşedintele Volodimir Zelenski la Summit-ul NATO ce va fi găzduit de Vilnius, în luna iulie. Aderarea la NATO şi garanţii solide de securitate pentru Ucraina vor fi prioritare pe agenda summit-ului, a precizat secretarul general al alianţei nord-atlantice.XXXArmata germană are în plan să pună capăt desfăşurării sistemelor sale antiaeriene Patriot în Polonia şi Slovacia în cursul acestui an, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării pentru grupul media german Funke.Desfăşurarea sistemelor Patriot va înceta în Polonia în iunie, iar în Slovacia până la sfârşitul acestui an.„Statele au fost informate despre aceste planuri”, a declarat purtătorul de cuvânt, citat în presa germană. „Desigur, suntem în contact strâns cu partenerii noştri şi cu NATO pentru a reacţiona la orice modificări necesare ale situaţiei”, a adăugat el.Germania a transferat sisteme Patriot în Polonia la începutul acestui an după ce o rachetă a lovit teritoriul polonez, într-o zonă rurală din apropierea graniţei cu Ucraina, în noiembrie, ucigând doi fermieri. Berlinul a afirmat că ajută Polonia să îşi securizeze spaţiul aerian.