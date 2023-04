Şefa diplomaţiei germane descrie drept „şocantă” vizita efectuată în China

Şefa diplomaţiei germane, Annalena Baerbock, a descris drept „mai mult decât şocantă” vizita oficială efectuată săptămâna trecută în China, unde a avut schimburi de replici tensionate la conferinţele de presă cu ministrul chinez de externe Qin Gang şi cu cel mai înalt responsabil al diplomaţiei chineze, Wang Yi.Vorbind în faţa Bundestagului (camera inferioară a parlamentului german), Baerbock a spus că Beijingul devine mai degrabă un rival sistemic decât un partener comercial şi concurent al Germaniei, consemnează agenţia Reuters.În timpul acestei vizite şi în declaraţiile publice făcute acolo, şefa diplomaţiei germane a avertizat China că orice încercare de a prelua sub control Taiwanul ar fi inacceptabilă. Escaladarea militară în jurul Taiwanului ar fi un „scenariu de groază” pentru lumea întreagă, a mai spus Baerbok. Qin Gang i-a replicat că Beijingul „nu acceptă nicio intervenţie din afară”, iar dacă alte state respectă cu adevărat principiul unei singure Chine, atunci trebuie să respingă activităţile separatiste ale Taiwanului şi să susţină reunificarea Chinei.Ecologista ministru de externe al Germaniei în vârstă de 42 de ani a criticat la Beijing, de asemenea, situaţia drepturilor omului şi a societăţii civile în China. Legat de această temă, omologul ei chinez i-a atras atenţia că ţara sa nu doreşte să primească lecţii despre drepturile omului.„Ceea ce China are cel mai puţin nevoie este un profesor din Occident”, a indicat ministrul Qin Gang, motivând că fiecare ţară are propriul său specific istoric şi cultural.Pe de altă parte, Annalena Baerbock a cerut Chinei să nu ajute Rusia cu arme în războiul cu Ucraina. La acest capitol, oficialii chinezi au asigurat-o că nu vor livra arme niciuneia dintre părţile în acest conflict.