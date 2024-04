Ministrul israelian al apărării: “Israelul nu are de ales şi trebuie să riposteze”

Ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, i-a spus secretarului american al Apărării, Lloyd Austin, într-o convorbire telefonică pe care au avut-o, că Israelul nu are altă opţiune decât să răspundă la atacul cu rachete şi drone lansat de Iran în weekend, relatează Axios. Pe de altă parte, The Wall Street Journal citează oficiali americani şi occidentali care anticipează că Israelul va răspunde rapid la atacul Iranului, posibil chiar luni, scrie The Times of Israel.







Cu toate acestea, oficialii spun că speră că atât Iranul, cât şi Israelul vor reuşi să iasă din această încercare putând să revendice fiecare o victorie suficientă care să le îndepărteze de o nouă escaladare.







Iranul nu doreşte sporirea tensiunilor, dar va răspunde imediat şi mai puternic decât înainte dacă Israelul va riposta, i-a spus luni ministrul iranian de externe Hossein Amir-Abdollahian omologului său britanic, potrivit presei de stat iraniene.







Netanyahu a convocat cabinetul de război







Pe de altă parte, premierul Benjamin Netanyahu a reunit luni din nou cabinetul de război pentru a discuta despre răspunsul Israelului la atacul Iranului, după ce în prealabil a discutat şi cu liderii opoziţiei, mai puţin cu adversarul său cel mai înverşunat, fostul ministru de externe Yair Lapid.







Postul israelian de ştiri Canal 12 a relatat că au fost discutate mai multe opţiuni, fiecare dintre ele fiind un răspuns "dureros" împotriva Iranului, dar care să nu declanşeze un război regional. Cabinetul de război urmăreşte, de asemenea, să aleagă o reacţie la atacul cu rachete şi drone iranian de sâmbătă seara, care să nu fie blocată de SUA, a precizat televiziunea israeliană.







Administraţia Biden şi alte câteva ţări occidentale aliate cu Israelul au îndemnat guvernul lui Benjamin Netanyahu să nu se grăbească cu o ripostă împotriva Iranului care ar putea duce la un război regional.