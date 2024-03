Nicolae Ciucă, Spania: „Dubla cetățenie, o problemă pe care ne angajăm să o rezolvăm începând cu luna mai”

Nicolae Ciucă s-a întâlnit sâmbătă și duminică cu românii din Spania, având pe agendă activități care să răspundă nevoilor și provocărilor cu care se confruntă comunitățile românești din diaspora.







Într-un dialog deschis cu comunitatea românească de peste hotare, președintele PNL a adus în discuție tema importantă a dublei cetățenii.







„Știu că vă interesează foarte mult problema dublei cetățenii. În momentul de față, mai lipsește ședința de Guvern comună ce se va desfășura la București. Atunci vom avea această decizie pe care o așteptați de foarte mult timp,” a declarat liderul PNL, subliniind angajamentul de a aborda problema cu maximă seriozitate.







Liderul a promis că va interveni pentru ca această problemă să fie adusă în atenția Guvernului și rezolvată cât mai repede posibil. În plus, s-a angajat să ofere soluții practice cetățenilor prin sistemele digitale începând cu luna mai.

„Mi-am luat angajamentul cu mine însumi să fac în așa fel să ies dintr-un program oficial să mergem oriunde sunt românii din Spania sau Franța să vorbim cu ei, să aflăm de la ei adevărul…România s-a dezvoltat și cu banii pe care dumneavoastră i-ați trimis. Trebuie să avem grijă ca diaspora să primească respectul și aprecierea pentru tot ceea ce a făcut pentru România”, a mai spus fostul premier.







Liderul PNL s-a declarat profund impresionat de capacitatea comunităților românești de a cultiva și transmite valorile fundamentale românești chiar și copiilor crescuți dincolo de graniță.







„Sincer, am avut acest sentiment de mândrie când am văzut copiii care pot să crească într-o astfel de atmosferă, unde de mici pot să învețe valorile unei comunități. Aceasta ne va ghida în veșnicie, prin credință, familie, limbă, prin tot ceea ce am învățat de la părinți și bunici. Doar așa ne vom păstra nealterată identitatea neamului românesc!”, a transmis Nicolae Ciucă.