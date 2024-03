Dublă cetăţenie pentru românii din Spania / "În curând o să devină realitate..."

Premierul României Marcel Ciolacu a avut, sâmbătă, o întâlnire cu prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, ocazie cu care au fost stabilite "ultimele detalii" privind acordarea dublei cetăţenii pentru românii care trăiesc în Spania."Am avut astăzi o întâlnire cu preşedintele Consiliului de Miniştri din Spania, Pedro Sanchez, în care am discutat despre proiectele comune pe care le au Spania şi România. Am profitat de ocazie pentru a-i mulţumi premierului spaniol pentru sprijinul oferit de Preşedinţia Spaniei la Consiliul UE în vederea aderării României la spaţiul Schengen pe cale aeriană şi maritimă la finalul lunii martie. Totodată, am stabilit împreună ultimele detalii privind acordarea dublei cetăţenii pentru românii care trăiesc în Spania. În curând această dorinţă a românilor din Spania o să devină realitate ca urmare a eforturilor făcute de cele două partide social democrate din Spania şi România", a scris Ciolacu pe Facebook.