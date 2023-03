Oraşul New York se confruntă cu prima ninsoare importantă din acest an

New York se confruntă cu prima ninsoare majoră din acest an, în contextul în care un strat de zăpadă cu grosimea de 4,5 centimetri s-a acumulat în Central Park până marţi dimineaţă, a anunţat Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) din Statele Unite, citat de DPA.Metropola americană înregistrase în acest sezon un strat de zăpadă de doar 1 centimetru până la furtuna de iarnă care a început să se manifeste miercuri dimineaţă.Sute de zboruri spre şi dinspre New York au fost anulate miercuri, inclusiv 150 de curse pe Aeroportul LaGuardia, potrivit site-ului de monitorizare a traficului aerian Flight Aware. Peste 24 de zboruri au fost amânate pe Aeroportul LaGuardia, unde stratul de zăpadă a ajuns la o grosime de 6,8 centimetri.Aproape 100 de curse spre şi dinspre Aeroportul JFK au fost anulate marţi şi alte 70 au fost amânate. Potrivit NWS, grosimea stratului de zăpadă care s-a depus pe pistele acestui aeroport a fost de 3,8 centimetri. Aeroportul Newark Liberty a anulat aproape 50 de curse şi a amânat aproape 40.Cele mai mari cantităţi de zăpadă (strat de 14,2 centimetri) au căzut în Bronx, dintre toate cele cinci cartiere majore ale metropolei americane. Multe şcoli din New York şi din New Jersey au anunţat amânarea începerii cursurilor sau chiar anularea acestora.