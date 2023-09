Povestea emoționantă a motanului care a supraviețuit exploziilor de la Crevedia

În timpul exploziilor devastatoare care s-au produs în seara zilei de sâmbătă, 26 august 2023, în localitatea Crevedia, au fost rănite și animale, nu doar oameni. Printre necuvântătoarele care au supraviețuit deflagrațiilor se numără și un motan, care a fost botezat Crevete. Povestea sa impresionantă a devenit rapid virală pe rețelele de socializare, stârnind sute de reacții din partea iubitorilor de animale.







În seara zilei de sâmbătă, 26 august 2023, la o stație GPL din localitatea Crevedia, s-au produs trei explozii extrem de puternice. În urma deflagrațiilor, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 56 au fost rănite. Nici animalele nu au scăpat, fiind multe rănite, însă unele au reușit chiar să supraviețuiască.







Crevete, motanul care a supraviețuit exploziilor de la Crevedia. Povestea lui a înduioșat mulți oameni.







Unul dintre supraviețuitorii necuvântători ai exploziilor de la Crevedia este un motan în vârstă de aproximativ trei luni. Acesta a fost găsit de un om cu suflet mare printre dărâmăturile rămase în urma deflagrațiilor. Pisoiul a fost botezat Crevete, iar povestea lui a ajuns rapid virală pe internet.







Bărbatul care l-a găsit pe Crevete a povestit că puiul de pisică era ars la bot, la urechi și la ochi, semne clare ale focului care a mistuit tot în jurul lui. În ciuda faptului că nu se găsea într-o stare deloc bună, pisoiul nu a mieunat și nu a cerut nimic în momentul în care a ieșit din mormanul de moloz sub care se afla. Singurul lucru care a părut să-l facă să se simtă mai bine au fost mângâierile celui care l-a găsit. Impresionat de privirea înțeleaptă a motanului, bărbatul a decis să-l ia de acolo și să-i acorde o nouă șansă la viață. În încheiere, salvatorul lui Crevete a transmis un mesaj puternic prin care ne îndeamnă pe toți la dragoste și compasiune față de problemele celor din jurul nostru.







„Cum intri în Crevedia, pe dreapta, aproximativ vis-a-vis de problemă, dintr-un morman de moloz și efectiv dărâmături, a ieșit băiatu’ ăsta; maxim 3 luni, ars la mustăți, ars la bot, ars la urechi, ars la ochi, ars pe labe, cu un dinte rupt… te și întrebi cum a reușit să supraviețuiască, cum de flăcările nu i-au luat cu totul vederea sau nu a fost afectat mai rău. Nu pot spune că merge, dar stă pe picioarele lui, a venit singur într-o dungă dinspre moloz către oameni.







Ce nu se prea vede în această fotografie, e atitudinea. Deși a venit către oameni în starea descrisă mai sus, nu s-a plâns deloc, nu a mieunat, nu a zis nimic, n-a cerut nimic. Te privea, parcă, cu înțelepciunea unui maestru spiritual în vârstă de 98 de ani, care la viața lui le-a văzut pe toate și care pare să fie împăcat cu ideea că e posibil să nu mai aibă foarte mult timp la dispoziție. Probabil pare nebunie, dar efectiv asta am simțit eu când se uita la mine.







Domnu’ coleg George l-a botezat Creve și a ocupat poziția de naș cu această ocazie, dar fără să-mi dau seama exact când și cum Creve a devenit Crevete. Nu e chiar un pet name, dar așa a rămas.







Începând cu data de 29.08.2023 și până câte zile i-o da Măiculiţa Domnului, Crevete are statut de family member și cu asta am zis tot. Albumul Crevete va fi public la cererea tuturor celor care l-au cunoscut deja și care vor să vadă ce mai face, din când în când. Deocamdată are medic personal de mare talent, e în carantină într-un apartament cu 2 camere decomandat prin amabilitatea unor oameni cu suflet mare și nu se predă. Doctoresa spune că e atât de slab încât e clar că făcea foamea de mult timp.







Deși pare ciudat să spui asta … Crevete a avut noroc. Can’t save them all … dar e bine să contribuim fiecare cu ce putem. Din păcate tragedii vor fi mereu, unele care chiar nu pot fi evitate (cum sunt cele naturale). Unele sunt tragedii umane, unde doar ne putem imagina cum ar fi. Cum ar fi astăzi să ai casă și soție și mâine să ai un morman de moloz și o soție arsă pe 90% din corp. Nici nu am curaj să încerc să-mi imaginez așa ceva. Să privim și partea pozitivă. Eu sunt de părere că dacă facem fiecare ce este corect și omenește posibil, fiecare din locul în care se află, totul va fi mult mai bine. Probabil România ar fi fost Elveția dacă lucrul ăsta s-ar fi întâmplat măcar de după Revoluție. Cert este un aspect: Crevete nu se predă, deci nici noi nu o putem face”, este postarea pe Facebook care a strâns mii de like-uri.