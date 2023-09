Primarul Moscovei doreşte să extindă sistemul de apărare împotriva dronelor ucrainene

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, doreşte să extindă sistemul de apărare aeriană al capitalei ruse, în contextul intensificării atacurilor cu drone ucrainene asupra acesteia, transmite agenţia DPA.„În acest an, am făcut multe pentru a proteja Moscova de drone şi de încercările de atacuri teroriste”, le-a declarat Sobianin reprezentanţilor companiilor municipale.El a precizat că, în ultimele săptămâni, au fost ridicate noi sisteme de apărare aeriană.„Uneori, asfaltul nici nu are timp să se răcească - şi deja rachetele acţionează, doborând dronele”, a spus edilul rus.Pe de altă parte, observatori internaţionali au pus sub semnul întrebării informaţiile oficiale potrivit cărora multe dintre presupusele drone ucrainene sunt detectate şi doborâte de sistemul de apărare aeriană al Moscovei.Armata ucraineană şi-a intensificat atacurile cu drone împotriva Rusiei, lovind ţinte din apropierea frontierei, dar şi din Moscova.