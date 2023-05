Sărbătorim frumusețea alături de Diana Munteanu la City Park Mall. Descoperă cele mai noi tendințe în domeniu pentru acest sezon

– Între 26 și 28 mai, City Park Mall Constanța organizează Beauty Days, un eveniment dedicat femeilor care îmbrățișează frumusețea. Brandurile exclusiviste vor fi prezente cu sfaturi personalizate de înfrumusețare, make-up și hairstyling, produse și tehnologii de ultimă generație pentru îngrijirea pielii, parfumuri de nișă, sesiuni de machiaj, promoții speciale, vouchere de discount, cadouri și multe altele.Evenimentul are loc între orele 12:00 – 20:00, în piațeta liftului panoramic (nivel -1). Prezentatoarea TV Diana Munteanu va întreține atmosfera în fiecare din cele trei zile, între orele 16:00 – 19:00, informând publicul despre cele mai noi tendințe în frumusețe.Printre brandurile participante la eveniment se numără Beautik, Obsentum, Gerovital, Kiehl's, Belher, Sephora, Xpert Beauty, Sabon, Yves Rocher, My Geisha, Cupio și Iaki SPA.Xpert Beauty propune clientelor sesiuni de machiaj cu make-up artist și oferă vouchere de 50 de lei la achiziții de minimum 150 lei, pentru cumpărături viitoare, reduceri de până la 50%, precum și eșantioane și miniaturi în magazin.Kiehl's oferă consultații gratuite cu Dermareader, sfaturi și recomandări de îngrijire a pielii. În urma consultației, toate persoanele primesc eșantioane gratuite și vouchere de 15% reducere pentru cumpărături și un serviciu de răsfăț în magazin.Gerovital promovează gama Gerovital Must Have, dedicată generații Z, iar personalul prezent la stand va oferi pe loc teste de dermoanaliză a tenului, cu recomandarea produselor potrivite pentru nevoile identificate, precum și beneficii pentru clienții care achizitionează produse din magazin în timpul târgului.La Sabon, clientele pot juca Roata Norocului pentru șansa de a câștiga diverse cadouri. Recompensele disponibile în acest weekend de răsfăț sunt: -20% la toate produsele, 1+50% reducere la al doilea produs, -25% la ulei de duș 500 ml, un produs cadou la achiziție de minimum 200 lei, -25% la produsele pentru hidratarea corpului și -40% la produsele în ediție limitată.My Geisha își provoacă clientele să-și descopere semnătura olfactivă și le dezvăluie secretul parfumurilor orientale, „made in Dubai”: ingrediente rare, combinații unisex, îndrăznețe și seducătoare, flacoane artizanale – o alchimie senzorială a esențelor parfumate. Tot aici clientele vor putea descoperi și cele mai noi produse de skin care, inovații în demachiere, măști, serumuri și creme hidratante.Beauty adviserul Cupio va oferi doritoarelor sesiuni de make-up și vouchere cadou.Obsentum va oferi samplinguri de lux Frederic Malle sau Jo Malone London, în limita stocului, la achizițiile de minimum 500 lei.Yves Rocher va oferi de asemenea mini-produse și sampling flyere cu oferta magazinului, iar BelHer își așteaptă clientele cu voucherecu 10% discount pentru peruci și extensii și 20% discount la serviciile de înfrumusețare.Iaky Spa își va prezenta pe durata târgului serviciile spa de lux: ritualuri Hammam, masaje de relaxare și recuperare, terapii corporale complexe, cosmetică facială, servicii de epilare definitivă, CooLifting, o terapie inovatoare, non-invazivă precum și Intraceuticals, terapia preferată a Madonei și a altor vedete din showbusiness.Pentru mai multe informații despre City Park Mall Constanța și Beauty Days, vizitați city-park.ro ***Inaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. De la momentul deschiderii, centrul comercial și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 mp, găzduind peste 200 de magazine de modă, frumusețe, de sport, copii și timp liber. Printre acestea se numără și zeci de branduri exclusive. Calvin Klein, Intimissimi și Intimissimi Uomo, Reserved, Mohito, Guess, Tommy Hilfiger, Victoria Gallery, Calzedonia, Musette, Obsentum, Beautik Haute Parfumerie, Kiehl’s, MAC, Il Passo, Magazinul Certificat LEGO, Zara Home, BSB, Teilor New Concept Store, Napapijri sunt doar câteva dintre brandurile care se găsesc numai la City Park Mall Constanța. Mixului de magazine i se adaugă și servicii variate precum Anastasia Beverly Hills, Nomasvello, World Class, Locar Wash, Christian Tour, curățătoria 5asec, servicii de ceasornicărie și croitorie, precum și un punct de încărcare E-charge pentru mașinile electrice. De asemenea, în parcarea supraterană a centrului comercial, proprietarii de mașini Tesla au la dispoziție stații de încărcare Superchargers. În urma unui amplu proces de reconfigurare, City Park Mall pune la dispoziția clienților o zonă de food-court extinsă cu o gamă bogată de restaurante, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje.City Park Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 17 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea și Vulcan Value Centre..Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play , cât și din App Store În 2021, City Park Mall a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță.