Site-urile tuturor primăriilor și consiliilor județe din România se vor schimba

Site-urile web ale 1.000 de Primării şi Consilii judeţene vor fi adaptate sau reconstruite pe un format standardizat naţional, în baza unui program coordonat de Ministerul Cercetării, Dezvoltării şi Digitalizării aprobat, joi, de Guvern, care prevede alocarea pentru acest an a 50 de milioane de lei, a anunţat, la Palatul Victoria, ministrul Bogdan Ivan.







"În clipa în care noi vorbim despre transformarea digitală a României avem profilate instrumente foarte clare (...) despre finanţarea acestei tranziţii pentru sectorul guvernamental. În acelaşi timp, pentru a avea o viziune complementară şi exhaustivă am luat în calcul şi modul în care vom putea să aducem şi administraţia publică locală, şi aici mă refer la Primării de comune, oraşe, municipii şi Consilii judeţene, pe acelaşi limbaj comun cu limbajul Guvernului României şi cu principiile de cloud guvernamental tocmai pentru a asigura această interoperabilitate a bazelor de date, a serviciilor publice pe care le oferă astăzi statul român. Din acest punct de vedere, doar pentru anul 2024 avem alocaţi 50 de milioane de lei pentru a asigura servicii pentru 1.000 de Primării şi Consilii judeţene din România, iar pentru anul 2025, în funcţie de solicitări, vom putea să mergem până la 200 de milioane de lei", a declarat Ivan, într-o conferinţă de presă, potrvit Agerpres.







Ministrul a precizat că, în primul rând, se vor interconecta platformele actuale ale Primăriilor cu platforme de plăţi electronice, precum ghişeul.ro.







"Vom adapta sau vom reconstrui site-urile fiecărei Primării pe un format standardizat naţional, vom achiziţiona soluţii de securitate cibernetică, care reprezintă un must have în anul 2024, şi, în acelaşi timp, ne vom asigura de interoperabilitatea infrastructurii IT atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional", a explicat Bogdan Ivan.







Potrivit acestuia, prin implementarea programului, autorităţile locale vor beneficia de un suport practic pentru a se asigura un standard în ceea ce priveşte solicitările pentru serviciile publice.







"De exemplu, dacă astăzi ai de trimis o cerere către o Primărie pentru eliberarea unui document sau pentru un anumit serviciu public, e nevoie să descarci un PDF, să-l completezi şi după aceea să-l semnezi şi să-l încarci înapoi. Ei bine, vom trece într-un format standard în care vom avea câmpuri în care oamenii îşi vor trece datele fără a fi nevoiţi să descarce un document, să-l printeze, să-l semneze şi, după aceea, să-l încarce în această platformă", a menţionat Ivan.







Totodată, va fi creat un formular "foarte simplu" de accesat de către autorităţile locale dedicat acestui apel de proiecte pe site-ul Ministerului Cercetării, Dezvoltării şi Digitalizării, pe care Primăriile vor putea bifa serviciile de care au nevoie, întrucât pot fi situaţii în care UAT-urile să aibă deja create anumite servicii digitale.







"În funcţie de serviciile pe care le vor solicita, primele care sunt eligibile vor intra automat. Trebuie să fie o Primărie viabilă, care-şi asumă un termen scurt în care vor implementa aceste măsuri. Ce e foarte clar, fiind finanţat prin bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Cercetării, Dezvoltării şi Digitalizării, această schemă propune foarte multă flexibilitate şi, automat, foarte multă simplicitate atunci când vorbim despre procedurile de contractare, selecţie şi aplicare a acestui mecanism", a transmis ministrul Ivan.