Sud-coreenii devin mai tineri cu un an sau doi, conform noilor legi

Potrivit sistemului de calcul al vârstei utilizat în mod obişnuit în viaţa de zi cu zi în Coreea de Sud, cetăţenilor acestei ţări li se atribuie la naştere vârsta de un an, iar la fiecare dată de 1 ianuarie, este adăugat un nou an.Coreea de Sud a folosit încă de la începutul anilor 1960 sistemul internaţional de calcul al vârstei - zero ani la naştere, la care se adaugă câte un an la fiecare zi de naştere - în documentele medicale şi legale. Însă mulţi sud-coreeni continuă să folosească metoda tradiţională în restul domeniilor.În decembrie, Coreea de Sud a adoptat legi care stipulează renunţarea la metoda tradiţională şi adoptarea deplină a standardului internaţional.''Anticipăm că disputele legale, reclamaţiile şi confuzia în rândul cetăţenilor referitoare la modalitatea de calculare a vârstei va fi redusă semnificativ'', a declarat ministrul legislaţiei guvernamentale, Lee Wan-kyu, cu prilejul unui briefing de presă care a avut loc luni.Potrivit unui sondaj guvernamental desfăşurat în septembrie 2022, 86% dintre sud-coreeni au spus că vor folosi vârsta internaţională în viaţa de zi cu zi atunci când noile legi intră în vigoare.''Urma să împlinesc 30 la anul (după sistemul tradiţional coreean), dar acum am mai câştigat nişte timp şi asta mi se pare grozav'', a spus Choi Hyun-ji, un funcţionar de 27 de ani din Seul.''E minunat să simţi că întinereşti'', a adăugat Choi.Un alt sistem pentru calculul vârstei este folosit în Coreea de Sud pentru recrutare, admiterea la şcoală sau calcularea vârstei legale pentru consumul de alcool şi fumat: vârsta unei persoane este zero ani la naştere, iar apoi se adaugă cât un an, pe 1 ianuarie. Oficialii sud-coreeni au spus că această metodă va rămâne deocamdată în vigoare.