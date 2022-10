Un test cu rachetă ratat provoacă panică în Coreea de Sud

Seulul şi Washingtonul au desfăşurat multiple exerciţii în comun, testând bombe şi rachete, ca răspuns la o rachetă balistică de rază medie (IRBN) nord-coreeană, care a survolat marţi Japonia.



Eşecul unui test cu rachetă balistică a provocat panică într-un oraş de obicei liniştit din Coreea de Sud, după ce dispozitivul s-a izbit de sol şi a generat un incendiu puternic, au comunicat miercuri oficiali locali, potrivit AFP.Armata sud-coreeană a lansat marţi seară o rachetă balistică Hyunmoo-2, cu rază scurtă de acţiune, care s-a defectat şi s-a prăbuşit la puţin timp după lansare.Propulsorul dispozitivului a luat foc, însă ogiva sa nu a explodat, a precizat un reprezentant al armatei sud-coreene pentru agenţia de presă Yonhap.