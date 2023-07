The Economist: Temperaturile de 50°C vor deveni mult mai frecvente în zona mediteraneeană

World Weather Attribution, o rețea de modelatori climatici, consideră că valul de căldură a fost de aproximativ 100 de ori mai probabil din cauza gazelor cu efect de seră care se acumulează în atmosferă.Într-o lucrare publicată pe 26 mai în Climate and Atmospheric Science, Nikolaos Christidis, climatolog la Hadley Centre, o filială a British Met Office, analizează ce ne-ar putea rezerva Mediterana și Orientul Mijlociu într-o lume viitoare și mai caldă. Aceștia au fost interesați în special de frecvența cu care regiunea se poate aștepta la zile în care mercurul în termometre să depășească 50°C.Dr. Christidis și colegii săi au folosit date de la o duzină de situri din regiune, din Turcia și Spania, Egipt și Qatar. Ei au simulat mai întâi o lume preindustrială, în care oamenii nu începuseră încă să modifice semnificativ atmosfera. Ei au constatat că zilele cu 50°C erau practic imposibile în aceste condiții. Doar în Arabia Saudită și pe coasta Tunisiei se puteau întâmpla - și chiar și atunci, doar o dată la aproximativ un secol.Echipa și-a refăcut apoi modelele folosind un scenariu standard „de mijloc” pentru emisiile viitoare. Acesta presupune că țările vor depune unele eforturi pentru a reduce schimbările climatice, dar nu vor face prea multe ajustări cu adevărat radicale. În această lume, nivelul de dioxid de carbon din aer se va situa la aproximativ 600 de părți pe milion până în 2100, față de aproximativ 420 ppm în prezent.Aceștia au constatat că probabilitatea ca cel puțin o zi din fiecare an să depășească 50°C a crescut rapid până la mijlocul secolului, cu excepția celor mai reci locuri mediteraneene, cum ar fi Spania. Până în 2100, astfel de zile vor deveni un eveniment care se va produce o dată la zece ani în întreaga regiune mediteraneeană și în Orientul Mijlociu. Este probabil ca în fiecare an să apară vârfuri de peste 45°C.