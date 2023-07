Sfaturi pentru a depăşi cu bine zilele caniculare. „Consumaţi fructe şi legume proaspete”

Canicula este o cauză importantă de morbiditate şi mortalitate, în special în regiunile cu umiditate crescută. Totodată, pe lângă morbiditatea determinată de efectele directe ale căldurii, temperaturile crescute sunt asociate cu creşterea poluării atmosferice, cu frecvenţa crescută a evenimentelor extreme (inundaţii, secetă) şi cu riscul mărit de transmitere a bolilor infecţioase.Toată lumea ar trebui să ştie că expunerea la temperaturi ridicate reprezintă o agresiune, un stres asupra organismului. Astfel, susţin specialiştii, există riscul unei deshidratări severe, agravării unei boli cronice sau declanşării altor probleme. Mai mult decât atât, datorită temperaturilor înalte (peste 32 de grade Celsius) se produce o creştere a transpiraţiei, care are rol în reglarea termică şi care împiedică astfel supraîncălzirea corpului. Odată cu apa, organismul mai pierde şi săruri minerale şi vitamine, antrenând astfel multe consecinţe negative în desfăşurarea proceselor fiziologice. Pentru a evita, pe cât posibil, se recomandă expunerea prelungită la soare între orele 11.00 - 18.00. Atenţie! Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine). Potrivit dr. Corina Moroianu, este absolut necesar să purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise. De asemenea, pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă şi nu uitaţi să beţi zilnic între 1,5 - 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete.În plus, în perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 - 20 de minute. „Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Evitaţi, în schimb, băuturile cu conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice. Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă. În acelaşi timp, o doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă. Foarte important este să evitaţi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit, etc) şi să aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită”, a subliniat medicul.Pentru a limita creşterea temperaturii în locuinţe: închideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile; ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă. Încercaţi să deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă. De asemenea, stingeţi sau scădeţi intensitatea luminii artificiale şi închideţi orice aparat electro-casnic de care nu aveţi nevoie. Nu în ultimul rând, se va evita circulaţia în perioadele de vârf ale caniculei sau dacă este absolut necesar se va folosi îmbrăcăminte uşoară, din materiale vegetale. Persoanele care suferă de anumite afecţiuni îşi vor continua tratamentul, conform indicaţiilor medicului.