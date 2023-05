Timp liber: A început sezonul plimbărilor cu lotca cu parus în complexul Razim-Sinoe

Primele excursii din acest an în complexul lagunar Razim-Sinoe au avut loc sâmbătă. Turiştii s-au îmbarcat în lotci în miniportul din Jurilovca şi au putut să vadă răsăritul soarelui la Capul Doloşman şi să-şi înceapă ziua cu poveşti despre împrejurimi, inclusiv lacuri.







Lotca cu parus, barcă tradiţională pescărească specifică lipovenilor din Delta Dunării, a avut la bord, la acest sfârşit de săptămână, primii turişti ai sezonului, care s-au arătat încântaţi de experienţa avută, transmite Agerpres.







„Pe partea dreaptă, avem Lacul Zmeica. Este cele mai mic dintre cele patru mari lacuri ale complexului. Zmeica are 5.000 de hectare, iar Goloviţa, lacul pe care ne aflăm, are 12.000 de hectare. Mai în faţă, vedeţi o lizieră de copaci. Acolo este Grindul Lupilor. Malul se bifurcă la un moment dat, iar Grindul Lupilor devine malul Lacului Zmeica. În faţă, avem delimitarea între lacurile Goloviţa şi Sinoe. Sinoe este al doilea lac ca mărime dintre cele patru, are peste 20.000 de hectare şi este singurul care avea conexiune directă cu Marea Neagră”, a povestit turiştilor Paul Condrat, cel care a dat viaţă lotcii cu parus.

La finalul excursiei, oaspeţii pot opta pentru un prânz pescăresc cu preparate specifice zonei, dar şi cu cântece tradiţionale lipoveneşti interpretate de ansamblul Juraveli din localitate.

O excursie cu lotca cu parus de două ore costă 45 de lei. Turiştii pot alege şi excursii mai lungi.