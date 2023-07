12 olimpici bursieri ai Academiei Române participă la Școala de vară „Sub semnul istoriei“

Academia Română organizează, în perioada 31 iulie – 4 august 2023, cea de-a doua ediție a Școlii de vară „Sub semnul istoriei“, dedicată elevilor olimpici care au câștigat bursă de merit din partea Academiei Române pentru anul școlar 2023-2024. Școala, cu o durată de cinci zile, este coordonată, la fel ca în anul 2022, de prof. univ. Ioan Bolovan. Evenimentul se va desfășura la Centrul de Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului-Retezat, din localitatea General Berthelot, județul Hunedoara, entitate ce aparține Academiei Române.În cadrul programului, elevii olimpici vor avea ocazia să se întâlnească, marți, 1 august, cu acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, care le va vorbi despre Țara Hațegului din perspectivă istorică, și cu acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, care va analiza împreună cu elevii câteva elemente ale relației dintre noua revoluție tehnologică și lumea contemporană. La discuții vor participa, de asemenea, acad. Florin Filip, președintele Secției de știința și tehnologia informației, și prof.univ. Vasile Pârvulescu, membru corespondent al Academiei Române. În cea de-a doua parte a zilei, elevii vor vizita Rezervația de zimbri din Hațeg, Complexul arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Biserica Sfântul Nicolae din Densuș și Mănăstirea Prislop.Pentru cele cinci zile ale taberei, Academia Română a pregătit un program dens, în care elevii bursieri vor avea posibilitatea de a vizita și investiga, sub îndrumarea specialiștilor, o serie de obiective istorice și geografice ale Țării Hațegului, în cadrul excursiilor organizate la Complexul de la Sarmizegetusa Regia, Cetatea Devei, Castelul Huniazilor din Hunedoara, Biserica din Sântămărie Orlea, Cetatea Mălăiești, Peștera Bolii din Petroșani, Observatorul Astronomic Berthelot al Academiei Române.La ediția din acest an a Școlii de vară „Sub semnul istoriei“ vor participa 12 elevi olimpici, cu situație materială mai puțin generoasă, care vor primi bursă de merit din partea Academiei Române, în urma competiției organizate în perioada aprilie-iunie 2023. Două dintre burse sunt acordate din fondurile personale a doi dintre membrii comisiei de evaluare și selecție.Cei 12 elevi performanți care vor primi bursă provin din școli generale, licee și colegii din întreaga țară:Raul Botișan, Liceul Tehnologic Agricol, Seieni, Maramureș;Denisa Ioana Crișan, Colegiul Național „Mihai Eminescu“, Baia Mare, Maramureș;Roxana Elena Fînaru, Liceul Pedagogic „Ioan Popescu“, Bârlad, Vaslui;Maria Lădar, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță“, Cluj-Napoca;Jonathan Mogovan, Colegiul Național „Liviu Rebreanu“, Bistrița, Bistrița Năsăud;Timotei Dorin Onaca, Liceul Național de Informatică, Arad;Roberta Rotaru, Școala Gimnazială „Prof. Ilie Popescu“, Șotânga, Dâmbovița;Sonia Maria Trofin, Colegiul Economic Administrativ, Iași;Elena Cristina Țuțuianu, Colegiul Național „I.C. Brătianu“, Pitești, Argeș;Csaba Robert Vasas, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul“, Moftinu Mic, Satu Mare;Flaviu Ionuț Trandafir, Școala Gimnazială Făcăieni, Ialomița;Andrei Dumitru Năstase, Colegiul Național „Barbu Știrbei“, Călărași.Școala de vară, organizată la Centrul de Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului-Retezat și coordonată de prof. univ. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, face parte dintr-un program mai amplu, inițiat în anul 2019 și intitulat „Academia Română în dialog cu tinerii“. Programul are ca scop susținerea și promovarea tinerelor talente din școli și universități și este gândit pe mai multe direcții de acțiune, între care acordarea de burse elevilor din medii defavorizate, ce au rezultate școlare performante; organizarea unor școli de vară pentru olimpici; acordarea de premii speciale.